El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, reiteró hoy su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori para la segunda ronda electoral y dijo que el voto a su favor “es lo que garantiza la supervivencia de la democracia” en el Perú. En ese contexto, sostuvo que es muy importante que los peruanos hagan “un examen de conciencia y voten en favor de la libertad” en los comicios del 6 de junio próximo.

“La libertad es lo último que nos queda desgraciadamente en el Perú. En estas condiciones no la sacrifiquemos por una falsa imagen de lo que podría ser una renovación profunda de la realidad peruana”, advirtió.

Desde Madrid, Vargas Llosa subrayó que es importante que los peruanos recapaciten “de manera racional, y a la hora de emitir su voto se den cuenta de lo que significaría para el Perú caer en una dictadura más, y una dictadura de la que no se sale fácilmente, como sabemos por los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

El literato reconoció que es una situación sumamente difícil y crítica para muchísimos peruanos que se encuentran ”angustiados por esa corrupción que ha caracterizado a nuestros gobiernos en los últimos años y se resisten a votar por Keiko Fujimori, pero creo que en este caso hay una oportunidad con ella que con (Pedro) Castillo y Vladimir Cerrón queda excluida”.

En declaraciones a RPP, Vargas LLosa se pronunció también sobre las expresiones del aspirante presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, quien ha señalado que es él y no Vladimir Cerrón -el presidente de la agrupación que lo postula y exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción- quien gobernará el país de ser elegido.

“Cerrón es el jefe de la bancada parlamentaria que va a apoyar, en el caso de que Castillo sea elegido. Ahí hay un compromiso muy claro con principios antidemocráticos; no se puede pedir a Castillo que retroceda a posiciones democráticas luego de manifestarse a favor de un modelo tan categórico que no tiene nada que ver con la democracia y que está más cerca de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, precisó.

Señaló que el programa de gobierno de Castillo, Cerrón y Perú Libre es muy claro y si bien le habrían hecho algunos ajustes, “todo se enmarca en un gobierno totalitario no democrático”.

“Ese acercamiento al modelo venezolano, cubano o de países totalitarios es una fórmula que en el caso de Cerrón es mucho más clara y evidente; en el caso de Castillo lo es menos, pero claramente está dentro de un partido que es el que lo ha llevado a ganar esa primera vuelta”, recalcó.

En ese contexto, refirió que le parece “imposible” que Castillo se distancie de las propuestas programáticas de Perú Libre y de Vladimir Cerrón. “No me parece posible, él ha sido elegido por Cerrón y su partido para aplicar determinadas ideas y esas ideas están ahí claramente sobre el papel, las hemos escuchado defendidas por Cerrón directamente”, subrayó.

Principios antidemocráticos

En otro pasaje de la entrevista, Vargas Llosa dio algunos detalles de su conversación telefónica con la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori luego de que él, hace una semana, pidiera a los peruanos el voto a favor de su postulación.

“Como la única alternativa era Keiko Fujimori realmente en la segunda vuelta, con mucha sorpresa de mi parte me incliné hacia ella, que me parece que es la representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que hemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo Venezuela”, indicó.

Vargas Llosa manifestó su confianza en que los peruanos lo acompañen en esa postura e insistió en que un eventual triunfo el candidato de Perú Libre sería una “verdadera catástrofe” para el Perú en función a lo que son sus programas de gobierno y sus ideas.

Reiteró que Fujimori se ha comprometido en respetar los valores y principios que garantizan la existencia de una democracia en el Perú así como a no quedarse un día más en el gobierno en caso de ser elegida. “Hay un compromiso formal de respetar los plazos constitucionales, de no indultar a Vladimiro Montesinos, que es una de las personas que ha representado peor la dictadura, y de respetar la libertad de prensa que es absolutamente fundamental en una democracia”, destacó.

Añadió que, en su opinión, Castillo es una persona “bien intencionada pero que está profundamente equivocada sobre cuestiones sustanciales como las inversiones extranjeras, lo que podría llevarnos a una catástrofe económica”, insistió.

