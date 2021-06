Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa , informó la posición de su padre de que las autoridades electorales “revisen las actas impugnadas” de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que se realizó el pasado domingo 6 de junio.

A través de las redes sociales, indicó que son estas actas las que, “sin interferencia política”, deberán determinar los resultados de los comicios presidenciales.

“Tengo autorización de Mario Vargas Llosa para publicar que a su juicio es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la segunda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto”, escribió en Twitter.

Tengo autorización de Mario Vargas LLosa para publicar que a su juicio es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la 2nda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) June 9, 2021





Cabe destacar que el último lunes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció presuntas irregularidades en diversas mesas de votación a favor de su contendor en la segunda vuelta, Pedro Castillo (Perú Libre). Según indicó, hubo “una clara intención de boicotear la voluntad popular”.

Mario Vargas Llosa expresó durante la campaña su posición a favor de Fujimori Higuchi. Incluso, el lunes 31 de mayo, participó -a través de una grabación- de la firma del Juramento por el Perú realizado por la aspirante al sillón presidencial en la ciudad de Arequipa.

En su discurso, consideró que si el contendor por Perú Libre, Pedro Castillo, llega a la Presidencia de la República, “probablemente” el Perú no tendrá “más elecciones libres” en su historia.

“Entre los peruanos, he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor [Alberto] Fujimori desde que a los dos años de asumir el poder dio un golpe de Estado; sin embargo, en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú”, afirmó Mario Vargas Llosa.

