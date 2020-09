Garante o no del gobierno de Ollanta Humala, el premio Nobel Mario Vargas Llosa criticó hoy duramente al jefe de Estado por no recibir a las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición en Venezuela que se encuentran presos en su país.

[Mario Vargas Llosa criticó a Ollanta Humala por no recibir a esposas de opositores]

"Yo les pido a ustedes, y a través de ustedes a todos los asistentes venezolanos, perdón por esa inconducta de los gobiernos democráticos latinoamericanos que muestran muy débiles convicciones democráticas, cuando no una secreta complicidad, con la dictadura venezolana", dijo Vargas Llosa en el seminario Internacional América Latina: oportunidades y desafíos.

El novelista peruano lamentó no solo la actitud del gobierno nacionalista, si no también la de otros países de América Latina que no condenan con firmeza la situación en Venezuela.

“Cómo es posible que miren para otro lado y en muchos casos actúen con complicidad con quienes están destruyendo a Venezuela y llevándola al abismo convirtiéndola en una segunda Cuba”, indicó.