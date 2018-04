Mario Mantilla: "El Parlamento debería dar el voto de confianza"

Hoy, el presidente Martín Vizcarra tomará juramento a su primer gabinete ministerial. El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla , cree que el mandatario hará un mejor gobierno que Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero no podrá hacer grandes reformas.

¿Fuerza Popular (FP) dejará gobernar a Vizcarra?

El pueblo peruano sabe que nosotros le hemos dado gobernabilidad a PPK, lo que pasa es que se nos ha estigmatizado como si fuésemos obstruccionistas. Lamentablemente, al ex presidente no le agradaba ser fiscalizado y esa es una función que la Constitución nos atribuye a nosotros. Él, desde un inicio, buscó un enfrentamiento directo con FP. Si recordamos, el 30 de julio, dio una entrevista en un medio español donde dijo que se jalaría 30 congresistas que pensaban que en FP les darían prebendas.

¿En la crisis hay responsabilidad del gobierno, pero también del Congreso?

Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque, como siempre lo hemos dicho, le hemos dado al gobierno lo que ha pedido: la Ley de Presupuesto, el voto de confianza… Si se censuró a unos ministros fue porque lo pidieron otras bancadas y nosotros nos sumamos. Lamentablemente, algunos medios de prensa nos acusan a nosotros porque somos mayoría. PPK debería asumir su responsabilidad porque todo este problema se ha suscitado porque le mintió al Perú, mintió en su hoja de vida cuando no consignó que tenía relaciones con Odebrecht.

La población no tiene la misma lectura. Un buen sector quiere que se vayan todos, incluidos los congresistas.

El problema es que el Ejecutivo maneja medios de comunicación a través de los diversos ministerios. También hay veces en que los propios partidos políticos nos atacamos y nos hacemos daño. Hay improperios entre el Apra, Nuevo Perú, FP, etcétera, y nosotros mismos contribuimos a la mala imagen del Parlamento.

¿Qué expectativas tiene del gobierno de Martín Vizcarra?

Yo le deseo la mejor de las suertes, ya todos sabemos que tiene experiencia en el trabajo público porque ha sido gobernador regional de Moquegua. Esperemos que haga una buena gestión. Yo no creo que haya cambios radicales, pero sí puede haber mejoras.

¿Por qué cree que no habrá cambios radicales?

Porque Vizcarra no tiene un partido político que lo respalde.

¿Necesitaría una mayoría parlamentaria?

Una mayoría parlamentaria, un partido político fuerte que lo respalde, pero no lo tiene. Sin embargo, nosotros tenemos que darle gobernabilidad y apoyarlo en todo lo que se pueda para que haga las reformas.

¿Cree que será un mejor gobierno que el de PPK?

Claro, será mejor, pero no creo que haya grandes reformas.

¿Está de acuerdo con el nombramiento de César Villanueva como premier?

Particularmente, yo no era de la idea de que parlamentarios de una bancada participen en el gabinete, pero hay que respetar la decisión del presidente. Hubiera preferido que tenga un gabinete más independiente, que no esté vinculado a los partidos del Congreso, para darle más confianza a la población de que está pidiendo cambios, renovación de cuadros.

¿Cree que habrá un cogobierno con APP (Alianza para el Progreso)?

No creo, he conocido a César Villanueva y es una buena persona, un excelente político. Sé que será un buen enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. No creo que APP incida en lo que Villanueva pueda hacer como premier.

¿Se da por descontado el voto de confianza al gabinete?

Yo no tengo dudas de que el Parlamento en Pleno debería dar el voto de confianza.

¿Sin mirar quiénes son los nuevos ministros?

Si por ahí hubiera alguno que no es de la simpatía de algún grupo político, no creo que por eso se vaya a negar la confianza al gabinete. Sería irresponsable. El voto de confianza hay que darlo.

¿Cuál será el proceso de desafuero para los congresistas que protagonizan los ‘kenjivideos’?

Hay dos temas, uno de la Comisión de Ética y otro de la acusación constitucional. En Ética, mañana (hoy) ya notifican a los congresistas involucrados para que hagan sus descargos y luego pase esto al Pleno. En cuanto a la acusación constitucional, no sé quién está presentando una denuncia contra ellos para que sean desaforados.

¿Los cinco involucrados están en la misma situación?

Además de ellos, no se olvide de que también se menciona a los congresistas Marvin Palma y Clemente Flores. Sobre su pregunta, creo que los cargos son muy distintos. En los videos se ve la participación directa de Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Kenji Fujimori, además del asesor de Kenji. Los otros han sido mencionados, pero no creo que las responsabilidades sean las mismas.

Kenji Fujimori se presentaría como testigo protegido en la investigación fiscal por Odebrecht contra Keiko Fujimori. ¿Es una represalia?

Definitivamente es una represalia y ese testimonio no va a tener valor probatorio absoluto. Hay un pleno jurisdiccional que establece que para que se tenga como una prueba razonable un testimonio, tiene que estar libre de todo conflicto. En este caso existe una razón fundamentada para pensar que lo que declare Kenji es una declaración dudosa. La declaración de Kenji está muerta. Jurídicamente es ineficaz.

¿Cree que mentirá para perjudicar a Keiko?

Definitivamente, pero Fuerza Popular tiene las cuentas muy claras, ya hay un pronunciamiento de la ONPE, Jaime Yoshiyama ya declaró que no recibió ningún aporte. Yo estimo que Keiko Fujimori va a salir bien librada de todo este tema.

AUTOFICHA



- “Soy abogado, provengo de la ciudad de Ilo, de la región Moquegua. Trabajé como director regional de seguridad jurídica del Gobierno Regional de Moquegua durante los seis primeros meses de 2015 hasta que renuncié y fui invitado por Fuerza Popular para postular al Congreso”.



- “He ejercido la profesión casi por 26 años, fui juez supernumerario en Ilo y también en Moquegua. Postulé dos veces a la carrera judicial, pero, como no tuve la suerte de ingresar, desestimé esa intención, repensé mis objetivos y decidí ingresar a la política”.



- “Hasta ahora, mi objetivo principal es terminar mis cinco años de gestión en el Congreso de la República de la mejor manera y ya veremos más adelante qué sucede. En el periodo parlamentario pasado fui presidente de la Comisión de Producción y ahora soy vicepresidente del Congreso”.