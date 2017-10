Mario Mantilla: "Esperemos que Kenji Fujimori se alinee con el partido"

El vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, sorprende con una propuesta para permitir la reelección presidencial, aconseja a Kenji Fujimori adecuarse a las directivas de Fuerza Popular (FP) y considera que deben denunciar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante la OCMA.

¿El Congreso debe otorgarle el voto de confianza al gabinete de Mercedes Aráoz?

No vamos a negar que el acercamiento que ella ha tenido con las bancadas antes del voto de confianza del día 12 es saludable. Esperemos que su planteamiento sea satisfactorio, porque en FP no tenemos ningún ánimo de no otorgar el voto de confianza.

¿De pedir facultades delegadas, se las concederían?

Es una potestad constitucional del Ejecutivo. Lo que quisiéramos es que sean específicos en qué temas y que no ocurra lo de la vez anterior, en la que se excedieron.

En campaña, usted propuso la no reelección de congresistas. ¿Mantiene esa propuesta?

Tengo que ser honesto y decir que he cambiado de postura.

¿Por qué?

Bueno, es que cinco años es un periodo relativamente corto y mi planteamiento personal, no de bancada, es que debería haber reelección por un periodo más.

¿Reelección de congresistas solo por un periodo más?

Sí, porque, a veces, uno, al tercer o cuarto año, recién va asentándose en el trabajo legislativo. Y también hablamos de los gobernadores, alcaldes, incluso hasta del presidente de la República. En Estados Unidos hay reelección.

¿Usted cree que debe haber reelección presidencial por un periodo?

Yo soy de esa idea personal porque muchas veces una gestión de cinco años es relativamente corta. Hay cambio de presidente, de gobierno, de políticas, y lo que se necesita es una continuidad.

¿Usted milita en FP?

No, yo he sido invitado, pero sí tengo el ánimo de poderme inscribir como militante de FP. Inclusive, ya se lo pedí a Keiko.

Cecilia Chacón dijo que FP “no es el partido de Alberto Fujimori”. ¿Coincide?

Lo comparto. Lo que pasa es que, cuando hablamos de Keiko Fujimori, por el apellido, la vinculan bastante a Alberto Fujimori. Es cierto que el líder referencial, histórico, puede ser Alberto Fujimori. Pero el partido FP no es de don Alberto, lo formó Keiko Fujimori y la idea de ella es que no solo esté en una elección presidencial, sino que continúe en el tiempo. Es una visión muy distinta a la que tenía don Alberto.

¿Alberto Fujimori no apostaba por la institucionalidad de un partido y Keiko Fujimori sí?

Por supuesto. Esa es una de las grandes diferencias entre ambos pensamientos. La líder de nuestro partido es Keiko Fujimori, no Alberto Fujimori.

¿No es el líder ni lo será?

Yo ya no creo que don Alberto pretenda liderar un partido político. Creo que, más bien, por la edad, va a descansar.

¿Si es indultado, no estará en política?

No soy quién para decidir por él, pero particularmente yo pienso que, por la edad, él tiene que descansar, dejar la política activa porque me parece que no estaría en completas condiciones.

La líder, dice, es Keiko, pero, ¿no es cierto que en Fuerza Popular está creciendo el liderazgo de Kenji Fujimori?

No vamos a negar que estos tuits que él emite, los comportamientos que tiene, de alguna manera son vistos de otra forma por seguidores de FP, pero, dentro de la bancada, yo no veo una división de congresistas.

¿Es justo este proceso disciplinario que afronta Kenji?

Justo o no, vemos que Kenji, en vez de reflexionar, ha continuado con su comportamiento. Ahora se le ve un poco más cauto y esperemos que se alinee con las disposiciones del partido.

¿Cualquier congresista de FP puede ser expulsado de la bancada, sin importar el apellido?

Ya eso ha quedado bien claro. El partido no está por un apellido.

¿Presentarán algún recurso contra el fiscal Pérez por adecuar la investigación contra Keiko Fujimori a la Ley de Crimen Organizado?

A mí me apena la decisión del doctor José Domingo Pérez. Yo lo conocí en Moquegua y me pareció un excelente fiscal, pero, con lo que está haciendo ahora, está manchando su carrera profesional. Lo que está haciendo ahora es seguir directivas.

¿De quién?

Del fiscal de la Nación.

¿Por qué?

Porque estamos viendo que, cuando archivaron el caso de Joaquín Ramírez, él inmediatamente cambió de fiscal. Es decir, él quiere que la investigación se haga de acuerdo a lo que él está pensando, sin respetar la independencia de cada fiscal. Para mí, es una barbaridad, un despropósito lo que están haciendo.

Usted es abogado. ¿Qué podría hacer Keiko contra el fiscal Pérez?

Creo que los abogados van a analizar el comportamiento del fiscal de la Nación, que puede lindar con el abuso de autoridad.

¿Denunciarlo ante la OCMA?

Ante la OCMA o ante el CNM. Yo estimo que los abogados deben estar yendo por ese lado.

Autoficha

- “Soy abogado, provengo de la ciudad de Ilo, de la región Moquegua. Trabajé como director regional de seguridad jurídica del Gobierno Regional de Moquegua durante los seis primeros meses de 2015 hasta que renuncié y fui invitado por Fuerza Popular para postular al Congreso”.



- “He ejercido la profesión casi por 26 años, fui juez supernumerario en Ilo y también en Moquegua. Postulé dos veces a la carrera judicial, pero, como no tuve la suerte de ingresar, desestimé esa intención, repensé mis objetivos y decidí por la política”.



- “Hasta ahora, mi objetivo principal es terminar mis cinco años de gestión en el Congreso de la mejor manera y ya veremos más adelante qué sucede. El periodo parlamentario pasado, fui presidente de la Comisión de Producción y ahora soy vicepresidente del Congreso”.