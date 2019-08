Mantilla sobre lo dicho por Olaechea: "A veces uno da expresiones y no mide las consecuencias"

El legislador Mario Mantilla (Fuerza Popular) aseguró este viernes que entiende las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Olaechea , sobre la izquierda, como unas expresiones en las que "no midió las consecuencias" de lo señalado.

Opinó, en ese sentido, que el titular del Parlamento "tiene que ser conciliador con todos las bancadas".

"Yo particularmente pensaría, desde mi punto de vista de que cuando uno preside el Congreso tiene que ser, de alguna manera conciliador con todas las bancadas porque representamos a todo el Parlamento", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Yo creo que a veces, en la calentura, en un determinado momento, uno da expresiones y no mide las consecuencias, pero ya pidió las disculpas del caso", señaló.

La revista Cosas publicó una entrevista a Pedro Olaechea en la que el exministro de la Producción del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asoció las ideologías de izquierda con "la torpeza y la estupidez". Explicó que, por ello, nunca ha sido cercano a esas ideas y no duda en rechazarlas públicamente.

"Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto", manifestó.

Distinta postura tuvo su colega de bancada Karina Beteta, quien es la primera vicepresidenta del Congreso. La parlamentaria dijo no ver "nada de malo" en lo dicho por Olaechea.

"Sobre los comentarios hacia la izquierda, será él quien tendrá que responder. Creo que por respeto tenemos que saber diferenciar nuestras ideologías de izquierda o de derecha. Busquemos comentarios que nos unan a todos para seguir trabajando por el país", indicó.

Sin embargo, reconoció que el comentario que tuvo Olaechea el domingo sobre las mujeres "pudo no haberlo hecho".

"No he escuchado ninguna agresión del presidenta hacia la mujer, él ya ha dado sus explicaciones sobre el hecho que a mi entender no debió de haber hecho en primer lugar". declaró.

Como se recuerda, Olaechea aseguró, en su primera entrevista televisiva como presidente del Congreo, que el único lugar donde "las mujeres se relajan es en la peluquería".

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el titular del Parlamento pidió disculpas "a todas las mujeres" por sus comentarios.