Mario Mantilla: “Comisión Permanente vería facultades delegadas”

¿Cuándo se vería el pedido de facultades delegadas?

Las facultades ya han sido trasladadas a la Comisión de Constitución, que preside la congresista Úrsula Letona, ellos tendrán que decidir si lo derivan o no a otras comisiones. O, si es que lo creen conveniente, emitir un dictamen recomendando el no otorgamiento.

Pero si la Mesa Directiva del Congreso anunció que sesionarán hasta el viernes 12 de enero, ¿el pedido de facultades entonces se vería luego de vacaciones?

Sí, en marzo, pero también lo puede asumir la Comisión Permanente, que sesionará durante todo el receso parlamentario.

¿Es usual que la Comisión Permanente atienda este tema y en vacaciones?

No es usual, ya que tendría que ser en el Pleno del Congreso para que haya más debate entre todos los parlamentarios, dado que es un tema bastante importante.

Los congresistas César Villanueva (Alianza para el Progreso) y María Elena Foronda (Frente Amplio) declararon a Perú21 que sus bancadas no votarían a favor de otorgar las facultades delegadas al Ejecutivo, debido a los últimos acontecimientos.

Por eso el debate. Ahora, por nuestro lado, en Fuerza Popular (FP) también hemos conversado, de manera preliminar, que no se otorgarán las facultades delegadas, pero aún no hay nada decidido al respecto.

Pero la vocera alterna de su bancada, Milagros Salazar, declaró, a diferencia de Villanueva y Foronda, que ustedes primero escucharán la exposición de la premier Mercedes Aráoz antes de tomar una decisión.

Claro, por eso digo que nosotros aún no hemos tomado una decisión. Algunos dicen que sí apoyarán, otros dicen que no, pero en todo caso este tema tiene que evaluarse.