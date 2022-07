Mario Ghibellini, uno de los periodistas referentes de Canal N –que mañana está de aniversario–, nos recibe en su casa para intentar entender la realidad nacional. No cree que se obtengan los votos para una vacancia salvo que las pruebas contra Castillo sean totalmente innegables.





A julio de 2022, ¿quién es el piloto del país?

Dudo que haya un piloto. Los que antes eran salteadores de caminos han tomado el timón, pero lo que están haciendo no creo que se pueda llamar pilotear el país. La cosa está un poco librada a la suerte de lo que vaya ocurriendo, de las iniciativas del Gobierno y la reacción que vaya teniendo el Congreso y la ciudadanía al respecto. Pero no creo que haya un norte o un horizonte.





¿En qué momento perdieron la conducción del país?

Este es un proceso en el que la orientación se ha ido perdiendo progresivamente. No es que existía una gran orientación hace cinco años, ni hace diez o quince. Pero cada vez, esta pulsión que existe en nuestros gobernantes –de utilizar las circunstancias en su provecho despreocupándose del resto e ignorarlo e ir encima de los intereses del resto– se ha ido acentuando. Si bien con Vizcarra estábamos en serios problemas, con Castillo la situación es desembozada.

"Pedro Castillo ha destruido lo poco que había", señala el periodista.

¿Cuál es tu balance del Gobierno de Castillo que ya está por cumplir un año?

En el plano institucional, lo que ha hecho (Castillo) es destruir lo poco que había. En el plano económico, lo único saludable es lo que no ha hecho, las cosas que uno pensaba que podía llevar adelante. El Congreso siempre fue un escollo en ese camino.





¿Por qué la ciudadanía, en este contexto, no ha reaccionado como sí ocurrió en otros gobiernos?

La gente está cansada. Por otro lado, piensa que aquello que podría reemplazar al actual Gobierno no sería mucho mejor. Mejor se dedican a labrar su propia vida y mejorar su situación en su espacio privado antes que tratar de lograrlo en las calles. Mucha de la energía de las marchas que se trajo abajo el Gobierno de Merino estaba afincada en gente que debe haber votado por Castillo. A la gente le cuesta admitir sus errores. Le cuesta decir: “Caramba, sí metí la pata y ahora voy a marchar por una causa opuesta”. Eso es como decir: “He sido un necio”.





¿Quién podría dirigir los destinos del Congreso?

Sería conveniente Gladys Echaíz. Sería una opción dentro de un estuche cerrado de 130. De repente, el general José Williams. Quién va a ganar, eso no lo sabe ni el que va a ganar. Esta es una especie de baile de máscaras y conforme nos acercamos a las doce de la noche –que en este caso es el veintitantos de julio–, se van a sacar las máscaras y vamos a saber quién vota por quién. No me parece descabellado que la señora Lady Camones tenga un segundo aire.





¿Pese al audio en el que señala a Acción Popular de corrupto?

Ha sido una trampa que le colocaron dentro de Alianza Para el Progreso (APP) porque esto fue una reunión de APP, solo pudo ser grabado allí y por los que tenían directo interés en tumbarse su candidatura, aquellos que querían colocarse en su lugar una vez ella esté descabezada, no son muchos. Debe haber votos en APP que reconozcan que fue una trampa y voten por la señora. En Acción Popular algunos votos habrá, que no se sientan del todo aludidos.





¿Qué tanto depende de Acuña, en estos momentos, la política peruana?

Mucho. Lo que se va a resolver en ese espacio depende de lo que él crea que expresa mejor sus intereses. Que es una intuición cambiante en su caso.





¿Crees que Castillo llega al 2026 o cuánto tiempo le das?

Allí existe una paradoja. Uno mira al Gobierno, mira la situación en la que está y dice: “Esto no aguanta”. Pero luego vuelve la mirada hacia el Congreso y 87 votos no hay por ningún lado. Y 66 votos que se requieren para una acusación constitucional de 101 es lo mismo. Son dos tercios. Es decir, es tan difícil conseguir 66 de 101 como 87 de 130. No veo que esto ocurra salvo que se encuentre la prueba innegable, el cuchillo sangrante, la pistola humeante y no creo que eso sea tan fácil de obtener.





Mientras tanto, el Gobierno avanza con proyectos como la ‘Ley Mordaza’, que castigaría a periodistas...

Sabemos cuál es el objetivo. Pero yo creo que en el Congreso esas cosas no van a pasar. Son sencillamente formas de ganar tiempo y llevar el debate por otro lado. Salvo que en el Congreso haya sectores interesados en que no se divulguen las investigaciones. Los congresistas investigados –que ya sabemos cuáles son– estarán a favor de eso y una importante cantidad de votos de la que antes fue la bancada de Perú Libre también.





Cerrón invitó al presidente a renunciar a su militancia en PL, ¿es una movida estratégica?

De todas maneras es parte de una estrategia. Las razones que esgrime: no cumplir con el plan de gobierno y dividir la bancada, han estado a la vista tiempo atrás, entonces por qué ahora se plantea una cosa semejante. Qué persigue esa estrategia: o asustar al presidente para que le devuelva la dosis de poder que tenía antes con presencia en los ministerios o desmarcarse del Gobierno para las elecciones municipales. Creo que las dos cosas sirven como plan a y plan b. Si no consigue asustar a Castillo, tomará distancia para las elecciones regionales. Le está diciendo: “Aún tengo 16 votos”. El caso de la exministra Betssy Chávez (su censura) es un ejemplo de lo que puede hacer la bancada. Lo mismo pasaría con Boluarte, a quien expulsaron, con ganas, del partido.





¿Dimitri Senmache fue un tonto útil del Gobierno?

Responsabilidad tiene, innegablemente. Es el ministro del Interior y las razones que ha dado en el escape de Silva son inaceptables. Esta tontería que dijo que él no está en la puerta viendo...





Te indignó, lo vimos en Canal N...

Me lo dijo. Me parece singularmente descarado. Evidentemente él no tiene que estar en la puerta como tampoco va a estar dirigiendo el tránsito. Pero el sector Interior depende de él y responde políticamente. Es probable que le pidiese alguien que no fuese eficiente, es probable. Pero no lo vamos a demostrar tan fácilmente.





¿Cuál debe ser el papel de los medios en lo que resta del 2022?

Seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante estos once meses de Gobierno. No se conocería ni la tercera parte de los escándalos, empezando por Sarratea o lo que ha pasado en Petroperú o el MTC, si no fuese por la prensa. Seguir tratando que el presidente hable y seguir investigando y metiendo las narices en donde corresponde que la metamos, porque es la única manera de hacer que se inhiban de ser aún más groseros en la orgía de corrupción que parece que impera en las alturas.

TENGA EN CUENTA:

Mario Ghibellini está de lunes a viernes en el horario estelar de Canal N en el programa Hora y Treinta.

El periodista es coautor del libro El otro sendero junto con Hernando de Soto y el abogado Enrique Ghersi. Publica todos los sábados una columna en el diario El Comercio.

