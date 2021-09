El periodista de Canal N, Mario Ghibellini, respondió desde su programa a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte , quien pidió a la prensa que sea mas “proactiva” y “positiva” en un intento por evitar responder sobre las fotografías en las que aparece el jefe de Gabinete, Guido Bellido, al lado de imágenes de archivo de Sendero Luminoso.

“La verdad es que hay que decirle a la señora que no es función de la prensa hermanarse nunca con quien ostenta el poder sino más bien fiscalizar el poder, porque ese es uno de los instrumentos fundamentales de la democracia, y que , si se le sigue haciendo preguntas a quienes representan al gobierno, porque ella es vicepresidenta y ministra de Estado y en esa medida es solidaria con lo que ocurra con la Presidencia del Consejo de Ministros, pues si seguimos haciendo estas preguntas es porque hasta ahora no obtenemos respuestas satisfactorias y los esfuerzos por imponerle a los medios una pauta periodística distinta a la que ellos mismos establecen y que le convenga más bien a quien está en el poder, no va a proceder”, indicó el periodista desde su programa.

Previamente, Boluarte había pedido a Canal N y a la prensa en general que las preguntas seas más “proactivas” y “positivas” durante una conferencia de prensa, ante la pregunta de una periodista del medio mencionado.

“Yo le agradecería a la prensa y a Canal N que sus preguntas sean más proactivas, estamos diciendo todos los días el Yanapay Perú, que este 13 de setiembre empieza el apoyo económico a las personas más vulnerables, pero para la prensa creo que eso no es de mayor importancia, la prensa sigue dando vueltas con las mismas preguntas que no hacen bien a la sociedad”, indicó.

Sobre el presidente del Consejo de Ministros, la respuesta de Boluarte fue la siguiente: “Respecto a su pregunta del señor Bellido creo que será él quien tenga que responder dónde, cómo y por qué se tomó la foto, no nos trasladen a nosotros, acá estamos por la indicación del gobernador y los alcaldes y estamos hablando sobre la vida, el oxígeno, por eso digo, tanto a la prensa como a las autoridades, trabajemos de manera seria, madura, hermanados en la más amplia unidad, dejemos de estar llevando agua para nuestros molinos y no estamos informando de manera adecuada la sociedad, basta a los señores de la prensa, seamos proactivos, positivos ,seamos pro patria peruana, que a ustedes también el Perú los necesita como ciudadanos comunes y silvestres que caminamos para poder trabajar en bien de la comunidad”.

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo dijo que las interrogantes de los medios de comunicación deben ser “más proactivas”. Además Congresista Yarrow: “Dina Boluarte se ha mantenido callada, ¿qué cosa ha hecho en el Midis?”. ¿Quiénes conforman la Comisión de Ética del Congreso? Perú vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022

VIDEO RECOMENDADO

Los tratados de libre comercio y los mercados para el Perú