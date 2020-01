El candidato al Congreso Mario Bryce (Solidaridad Nacional) protagonizó una conducta deplorable contra su contendiente político Julio Arbizu (Juntos por el Perú) al regalarle dos jabones al término del debate de propuestas realizadas por El Comercio que se transmitió en vivo a través de sus redes sociales.

¿Qué ocurrió?

Cuando la moderadora Ariana Lira dio por concluido el debate que se dio de forma alturada, el exconductor Mario Bryce le robó unos segundos para alcanzarle un “obsequio” a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Con honda sorpresa, la moderadora llamó la atención de Mario Bryce resaltando que el espacio donde estaban era uno “serio” y debían comportarse como personas adultas, pues no permitiría esos exabruptos. Así, le devolvió los jabones al candidato de Solidaridad Nacional.

Evidentemente, Julio Arbizu pidió la palabra, pues no iba a quedarse callado ante tremenda falta de respeto: “Esto me parece grave”, dijo con un gesto de reproche.

“Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, manifestó un indignado Julio Arbizu.

Ariana Lira, por su parte, ofreció las disculpas del caso, pese a no tener responsabilidad de lo hecho por Mario Bryce. “Le pedimos disculpas a los que están viendo de parte de El Comercio por los excesos que pueden haber ocurrido en este encuentro”, finalizó.

En la vida he tenido que soportar muchas muestras de discriminación por el color de mi piel. Nunca había pasado de la manera de hoy, en un debate político con un candidato de @Solidaridad_PSN . Mi indignación, mi rabia, estoy seguro, es la de millones de peruanos y peruanas. — julioarbizu (@julioarbizu) January 7, 2020

EL COMERCIO CONDENA CONDUCTA

Minutos después, El Comercio eliminó el video con el fin de eliminar la última escena que rechazó y condenó, a través de este comunicado.

El día de hoy, martes 7 de enero, se llevó a cabo en este Diario un debate electoral entre los candidatos al Congreso 2020 Julio Arbizu (Juntos por el Perú) y Mario Bryce (Solidaridad Nacional). Hacia el final del encuentro, el candidato Mario Bryce –aprovechando indebidamente un espacio al que fue invitado por este Diario para exponer sus propuestas- incurrió en conductas contra el señor Arbizu que El Comercio rechaza y condena enfáticamente.

El objetivo de los debates que se vienen realizando en este Diario es dar a conocer a los candidatos al Parlamento y sus propuestas. Este es un espacio que no debe ser utilizado por los postulantes con fines distintos a ello y, mucho menos –como lo hizo hoy el señor Bryce- para faltar el respeto a sus adversarios políticos.

El video del debate ha sido retirado momentáneamente de nuestra página de Facebook hasta tener una versión editada en la que no se incluya el momento en el que el señor Bryce incurre en la condenable conducta.

Mario Bryce y su acto deplorable al entregarle jabones a Arbizu por su color de piel.