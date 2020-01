Tras el huracán de críticas que golpeó al candidato Mario Bryce (Solidaridad Nacional) por la acción reprochable de otorgarle un par de jabones a su contrincante político Julio Arbizu (Juntos por el Perú), el exconductor de noticias grabó un video explicando que no es racista y que su intención al entregar los productos fue “trabajar por una política limpia”.

“Quiero a los seres humanos de buena voluntad, sean de cualquier raza o condición, porque creo en los valores, en el esfuerzo ciudadano y en mi país y, en esa línea, jamás he discriminado a nadie y jamás lo haré”, escribió Mario Bryce en su cuenta de Twitter.

Además, a través de un video enfatizó que quiere un país libre de corrupción.

“Quiero aprovechar este momento para decirles que yo amo a los seres humanos de buena voluntad, aquellas que realmente respetan al del costado, aquellas que no se burlan, por ejemplo, de las mujeres y tampoco de las mujeres que se burlan de los hombres. Para mí, no hay distingo de raza, de condición social, ni de nada y el hecho que ustedes han podido observar de entregarle —en medio de un debate— un jabón a un candidato, no significa nada más que trabajar por una política limpia y transparente, libre de corrupción”.

¿Qué ocurrió?

Cuando la moderadora Ariana Lira dio por concluido el debate que se dio de forma alturada, el exconductor Mario Bryce le robó unos segundos para alcanzarle un “obsequio” a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce al mismo tiempo que le extendió un jabón verde de manos y luego un jabón para ropa.

Con honda sorpresa, la moderadora llamó la atención de Mario Bryce resaltando que el espacio donde estaban era uno “serio” y debían comportarse como personas adultas, pues no permitiría esos exabruptos. Así, le devolvió los jabones al candidato de Solidaridad Nacional.

Evidentemente, Julio Arbizu pidió la palabra, pues no iba a quedarse callado ante tremenda falta de respeto: “Esto me parece grave”, dijo con un gesto de reproche.

