Mario Amoretti sobre Keiko Fujimori: “Se violó el debido proceso” [ANÁLISIS]

Yo soy fiel defensor del debido proceso y los principios. Aquí ya no me voy a referir a la responsabilidad o no de la persona. Hemos visto que a un autor de un hecho delictivo se le considera como testigo protegido. Eso significa impunidad y sentaría un mal precedente en el país.

El juez no puede, bajo la premisa de un testigo protegido, utilizar esa declaración para dictar prisión preventiva. Además, al haber fraccionado el caso y adelantar la decisión a Fujimori, se ha violado el debido proceso. ¿Por qué si se cita a una audiencia para once personas, después se suspende para dar lectura a la resolución de una sola?

Esto lo único que hace es favorecer a Keiko Fujimori porque esta resolución se tiene que anular, ya que, a mi parecer, se violó el debido proceso.