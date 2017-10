Mario Amoretti tras denuncia de Alejandro Toledo a jueces: “No se está cometiendo injusticia”

El ex presidente Alejandro Toledo está en su derecho de denunciar ante la Fiscalía a los jueces que ven su caso (Ecoteva) si considera que los magistrados no actúan con imparcialidad y violan el debido proceso. Sin embargo, una cosa es lo que pida y otra que los fiscales le den la razón.

Tiene que argumentar su queja. Considero que los fiscales y jueces están actuando de acuerdo a ley en ambas investigaciones: Odebrecht y Ecoteva.

En cuanto a la recusación contra los miembros de la Cuarta Sala Penal de Lima, tendrá que demostrar que los magistrados se están parcializando. Una persona que no tiene ninguna responsabilidad penal no tiene ningún problema en someterse a la justicia, pero dependerá de él si decide evadir su responsabilidad o aclarar su situación jurídica. No se está cometiendo ningún tipo de injusticia contra el señor Toledo ni contra su esposa, Eliane Karp.

Hay indicios de la comisión de un hecho delictivo (haber recibido US$20 millones en soborno de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3) y ese punto se tiene que esclarecer.