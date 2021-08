Indignado. El almirante de la gloriosa Marina de Guerra del Perú y hoy congresista José Cueto, sale a defender a la institución y desmiente así, las declaraciones de Héctor Béjar, canciller de la república y ex guerrillero, sobre la existencia de Sendero Luminoso en la que asegura, sin pruebas, que fue un invento de la Marina de Guerra y la CIA.

¿Qué significa las declaraciones del canciller Béjar?

Yo puedo mentir, pero lo que él está haciendo es difamar. Es inaceptable que una persona que funge de canciller, de ideología marxista, ahora salga a relucir esas intenciones ideológicas. Y, haya tenido el desparpajo de insultar y difamar a la Marina de Guerra, que durante toda su vida, y en estos últimos 20 años, con todas las Fuerzas Armadas, haya luchado contra el terrorismo y narcotráfico, simplemente es inaceptable.

José Cueto sobre Bejar: "Lo vamos censurar"

¿Qué debería hacer el canciller Béjar?

Vamos a exigirle públicamente que pida disculpas y se rectifique. Y por el otro lado, que el señor Castillo, lo invite a irse a su casa, y vamos a esperar que responda después, por esas difamaciones.

¿Qué opina del canciller?

Gente como el señor Béjar, que ha entrado insultando a los peruanos, que Sendero fue una creación de la CIA, que dice que no tiene cómo comprobarlo, así no se hacen las cosas. Yo también puedo estar seguro de muchas cosas, pero si no tienes pruebas, cállate la boca.

¿Van a proponer una comisión Investigadora?

Los hechos están ahí, están sus declaraciones, no hay nada que investigar. La población ya se viene manifestando en contra de los desaciertos y de los nombramientos de este gabinete. Que no se equivoquen, el Perú, no es Venezuela, Bolivia, ni Nicaragua. El Perú no va a aguantar este tipo de desaciertos. Yo estoy seguro de eso.

¿Entonces, que es lo que debería hacer el Congreso?

Esto ameritaría que el Congreso, lo censure, es censurarlo directamente, si es que no renuncia. En mi condición de marino en situación de retiro, y ahora de parlamentario, yo iría de frente por la censura. No hay que esperar al día 26, junto con los demás ministros.

¿Qué opina de este gabinete, lo considera una afrenta?

Me da la impresión que todo fuera orquestado, parece que todo lo han hecho a propósito, para enfrentarnos con el ejecutivo. Creo que, si lo planeaban hacerlo mal, no lo harían mejor. Yo espero que terminando el día, Béjar ya no esté en Relaciones exteriores.

¿Van a solicitar una reunión con el presidente Castillo?

Él es el jefe de gobierno y tiene que estar preocupado de la gente que está colocando en el gobierno. Todas las posiciones ideológicas pueden variar. Pero cuando se atacan las instituciones como la Fuerza Armada. Ahí, no cabe ningún tipo de consideración, apañamientos o respaldos políticos. Cuando existe este tipo de maltratos a la institución simplemente es inaceptable. Si el presidente o la misma Presidencia del Consejo de ministros, están avalando este tipo de comentarios, entonces estamos yendo por muy mal camino. Tienen que entenderlo en pro de la gobernabilidad.

