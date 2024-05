El exministro del Interior Mariano González —quien fue el impulsor y responsable de la creación del equipo PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)— salió al frente en Perú21TV y le respondió al actual titular de la cartera Walter Ortiz quien sostuvo que la resolución que firmó González fue irregular.

“El ministro Walter Ortiz no sabe dónde está parado. La resolución firmada el 18 de julio de 2022 constituyó el equipo especial y no generó ningún centavo adicional al Estado. Los cuatro componentes de Inteligencia e investigación criminal iban a trabajar de forma conjunta, cada una con su propio recursos, el apoyo a los fiscales contra la corrupción en el poder. Este equipo le daba el soporte operativo a la Fiscalía”, dijo González a Perú21TV.

Walter Ortiz, quien desactivó el equipo PNP que investigaba al hermano de la presidenta Dina Boluarte, más temprano señaló que “al menos yo me he dado cuenta de esa resolución. Yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico al ministerio y no había. Pedí informe a la Policía y no había (...) Esa resolución fue irregular y es ilegal. Simplemente estamos poniendo las cosas en orden. Estamos reestructurando para que la policía no tenga esa influencia política”.





