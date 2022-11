El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, responde a los cuestionamientos en la investigación de los fondos de la DINI.





La DINI negó a Henry Shimabukuro, pero él ha reconocido ante Fiscalía haber sido colaborador. ¿Qué hará la Comisión de Inteligencia?

Shimabukuro se ha arrobado varias veces que trabajaba en la DINI. Y desde que pasó esto, a principios de año, con la Comisión de Inteligencia fuimos a la DINI y después citamos (al director) para esclarecer ese punto. Lo negó, yo no he encontrado una prueba que diga que Shimabukuro es o era una persona del entorno de la DINI. De todas maneras, el día lunes vendrá a la comisión el director (José Fernández) para hablar sobre ese y otros temas.









En una entrevista refirió que era “inverosímil” que se le pague S/40 mil a un supuesto agente de la DINI ¿Su comisión lo descarta?

Para el pago de colaboradores y de agentes existe, de alguna forma, una planilla. Se tiene que corroborar ello, no con nombre ni apellido sino con códigos para proteger la identidad. Al menos en las planillas que yo he visto, el lunes, no hay un solo colaborador que llegue a ese monto de 40 mil soles, ni a la mitad. Ni siquiera con el sobrenombre de ‘Montaña’, nada, no existe.





¿La Comisión de Inteligencia pedirá el legajo de cada uno de los colaboradores?

Yo ya fui, no se ha pedido documentos porque esa información no puede salir de la DINI, eso es algo que la gente no entiende. No es cuestión de que yo le solicite a la DINI toda su lista de colaboradores, porque esa información es sensible y reservada. Hay gente fuera de la DINI que está desesperada por saber esa información; se pone en peligro a los agentes encubiertos con operaciones que no deben conocerse.





El exministro del Interior Mariano González ha dicho que la Comisión de Inteligencia no quiere investigar porque hay un acercamiento con el gobierno, ¿es así?

Mariano González tiene la cobardía de insinuar que la gente que trabaja conmigo tenga algún tipo de contubernio. Inclusive me ha nombrado, yo le pregunto a González: ¿qué más contubernio hay cuando él ha sido ministro de este gobierno? Cuando se puso el fajín, no pasó nada, encima salió mal. Ese señor jamás ha estado Inteligencia y tiene la desfachatez de hablar de Inteligencia. Aquí le doy la razón a Vladimir Cerrón, cuando no debería, pero es un topo de la quebrada, seguramente que es así.





¿Conocía de la oficina de la DINI en Palacio?

Cuando se habló de eso, la primera vez hace muchos meses atrás, citamos al director de Inteligencia para que informe y afirmó que había una oficina.





¿Ha ido?

No, yo no he ido. Los únicos autorizados son el premier y el presidente.





¿Por qué no han ido como Comisión de Inteligencia?

Bueno, ya iremos. En cualquier momento puede ir alguien de la comisión.





¿Usted conoce al almirante Javier Sotomayor?

Claro que sí, es el director de Inteligencia de la DINI.





¿Son amigos?

En la Marina nos conocemos todos los oficiales, pero sí nos conocemos años de años. Yo no dudo de la honestidad de Sotomayor, para nada. Pero ahí también están creando una historia o tratan de mancharle la vida a un almirante que de repente está ahí por decisión propia.





