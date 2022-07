El exministro del Interior Mariano González firmó su carta de renuncia por adelantado antes de jurar al cargo ante el presidente de la República, Pedro Castillo, el pasado 4 de julio.

Según reveló Epicentro TV, en un acto de suma extrañeza, el mandatario le pidió a su entonces nuevo ministro, a través de uno de sus colaboradores en Palacio, que firme el documento sin fecha.

González, creyendo que no iba a significarle mayor problema y que era parte de un mero trámite, firmó la carta de renuncia sin fecha y se la devolvió en única copia al colaborador del jefe del Estado.

El escrito dice: “Estimado señor presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el cual asumí con Resolución Suprema Nº 181-2022-PCM de fecha 4 de julio de 2022″.

Párrafo siguiente, continúa: “Agradezco la oportunidad y confianza que me ha brindado para formar parte del Gabinete Ministerial, el cual lo he asumido con el ímpetu, lealtad e integridad que esta responsabilidad amerita”.

Tras un “cordialmente”, continúa la firma de Mariano González como ministro del Interior. Tras el anuncio de Castillo de dar por concluida la designación de González, le colocaron con lapicero la fecha de ayer: “19 de julio de 2022″.

Al respecto, el extitular del Mininter confirmó esta versión en ATV Noticias, precisando que la persona que le pidió firmar el documento le dijo que era “parte de la política de la gestión”.

“Quiero dejar claro sobre esa carta que se está especulando, esa carta fue firmada antes de juramentar. El día que iba a juramentar como corresponde firmé declaraciones juradas sobre exigencias legales. A la hora de firmar veo la carta y a la persona que me la da le digo ¿y esto? y me dice que es parte de la política de la gestión. Ok, firmé, pero sin fecha”, subrayó.

