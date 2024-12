Mariano González: "Este Congreso ha hecho leyes que favorecen a las economías criminales”

Conoce bien a la presidenta, como Walter Gutiérrez y Jorge Nieto Montesinos. ¿Qué le sugeriría con miras al 2025?

Sí, en el ámbito político y en el del Colegio de Abogados de Lima. En las postrimerías de este Gobierno, que ha tenido una gestión desastrosa, lo que se requiere es mayor sinceridad. No hay sinceridad en este Gobierno, ni siquiera en el manejo de las cifras, y menos aún hay un manejo transparente en la propia conducta de la presidenta y de sus funcionarios del gabinete. Lo único que podría ayudar a tener un ambiente adecuado para la transición sería que haya un gabinete de ancha base. Pero creo que ya nadie a estas alturas confiaría.

El calendario electoral casi obliga a ser oposición.

Y el Gobierno ha hecho todo lo necesario para que la credibilidad de la propia política decaiga. La ciudadanía, hoy, no cree en los políticos. Ha perdido confianza en el sistema porque siente que no le sirve para nada. Eso es grave.

Hay una calma chicha por las fiestas y el verano. Pero abril de 2025 es una espada de Damocles, porque con la convocatoria a elecciones se activa el reloj de la vacancia.

Definitivamente estamos ya en las puertas de un proceso electoral. Sin duda esto va a implicar que los mismos aliados de ocasión que tiene ella se vayan desmarcando. Los grupos en el Congreso que hoy sostienen a la presidenta y a sus ministros van a tener que tomar una respetable distancia.

La campaña empezó. Hay misiles dirigidos a Francis Allison y Fernando Cillóniz. A este último le han reabierto una investigación.

Sí, creo que debemos enfrascarnos en la crítica política, en el debate de las ideas, y dejar de lado los ataques personales. Lo más importante es que encontremos consensos. El país nos exige ponernos de acuerdo, incluso a quienes pensamos diferente.

Han vuelto a publicar la denuncia de 2017. Habría firmado contratos ficticios con Odebrecht para luego aportar a la campaña de PPK.

Fue una hipótesis judicial que tenía el Ministerio Público. Durante la investigación, esta hipótesis fue totalmente descartada tanto por las versiones de los colaboradores como por el trabajo fiscal. Se determinó tanto en primera como en segunda instancia que no hubo ninguna situación irregular y menos un hecho delictivo. Yo mismo promoví el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria para que los fiscales puedan hacer su trabajo. Y así sucedió. Por eso, se procedió al archivo definitivo y al sobreseimiento del caso.

¿Se revive el tema por la campaña?

Es un tema totalmente político. Algunos sectores quieren promover a su propio candidato.

Abril será el mes más cruel; pero el Congreso tampoco tiene legitimidad.

Han destrozado la poca credibilidad que tenía la política. Este Congreso ha hecho leyes que favorecen a las economías criminales.

Legislan para la delincuencia. ¿Cómo pedir pena de muerte y a la vez derogar la detención preliminar sin flagrancia?

El tema de la pena de muerte ha sido “levantado” por la presidenta como cortina de humo, pero en el fondo la cosa es hablar de cambios tan alarmantes, para no cambiar nada.

“ELLA TENÍA DUDAS”

Otra contradicción. Con tanta delincuencia, se les da de baja a policías como Colchado y Lozano.

Hay una situación realmente grave en esta medida de dar de baja a oficiales como Harvey Colchado y Walter Lozano. Son oficiales que tienen una foja de servicios de logros. Han participado en capturas muy importantes, incluyendo a Artemio. Han trabajado en los casos de Eteco, Lunarejo, Orellana y Cuellos Blancos. Así como han luchado contra el crimen organizado y el narcotráfico, también han luchado contra la corrupción en el poder. Y eso les ha generado esta medida, que es una represalia.

Una represalia poco inteligente. Se les ha podido reubicar en minería ilegal, narcotráfico, sicariato…

Y ellos ya tienen experiencia en materia de crimen organizado. Los pretextos legales prácticamente son leguleyadas. Ellos tenían muy buenas calificaciones, han trabajado bajo mucha presión y en convenios con agencias internacionales de inteligencia. Y tenían todo el derecho y la posibilidad de continuar su carrera y ser generales. Es gente muy preparada.

Entiendo que van a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tengo entendido que, a través de sus abogados, van a recurrir inicialmente al fuero interno. Y posteriormente también, de ser necesario, a las instancias internacionales.

Pero dicen que hay cinco partidos que quieren en su lista a Colchado.

Eso es parte de una especulación. Será él quien tome las decisiones. Más allá de la situación difícil que se ha producido a raíz de sus pases al retiro, nos debe llevar a la reflexión por el respeto a la institucionalidad.

¿Su partido no está enamorando a Colchado?

No, en absoluto.

No estamos para desperdiciar policías, pero el Gobierno, absurdamente, podría terminar creando a su propio némesis político.

Lo que haga el señor Colchado respecto a su vida pública le corresponderá a él. Pero esto implica una falta contra la institucionalidad de la Policía y esto refleja una represalia directamente de Dina Boluarte. Todos los demás que han intervenido, tanto el ministro del Interior como el comandante general, han sido simples articuladores de una decisión de Dina Boluarte.

El ministro del Interior ya cumplió su función. No se ha dado cuenta de que eso lo vuelve prescindible.

Y esto viene desde atrás. Castillo expresó que sus dos principales enemigos en la Policía eran Jorge Angulo, quien ya salió, y Harvey Colchado, que ya está a un pie de salir. Pero creo que ni Pedro Castillo se atrevió a tanto.

Usted está en el muñeco de brujería de la presidenta. ¿Dina Boluarte está con los ‘muñecos’?

Sí, tuve conocimiento de que estoy en la lista del vudú. Creo que esa dosis de maldad, de hacer brujería, tiene una connotación especial en nuestro país. No es cualquier brujería; ese muñeco vudú expresa obviamente odio o rencor.

¿Usted le guarda rencor a Alberto Otárola?

En absoluto. El tema no es personal, sino político. Tanto la era Otárola como la era Adrianzén han sido dañinas para el país, no solamente por el manejo de la cosa pública, sino también por el de las protestas. Hay ausencia de liderazgo en la lucha contra la inseguridad.

Hablando de brujería, ¿qué pasará en 2025?

Lo que es seguro es que aquellas fuerzas que hoy apoyan a Dina Boluarte la van a dejar sola. Ojalá el espíritu navideño nos ayude a reflexionar en hacer un esfuerzo por construir espacios de consenso y alianzas programáticas.

¿Hará alianzas con algún otro precandidato?

Aún no. Pero con miras al 2025 lo responsable es hacer un gran frente social que no excluya a nadie, salvo a quienes están a favor del crimen.

¿La seguridad será su caballo de batalla al 2026?, ¿un equipo especial contra el crimen?

Sin duda. Más que un Eficcop o una Diviac, necesitamos tener un gran ejército de hombres y mujeres luchando contra la criminalidad. Todo el sistema de inteligencia tiene que abocarse a luchar congra la inseguridad, desde la DINI hasta inteligencia financiera. Solo falta liderazgo y tener la convicción de que nuestro país solo se va a ordenar con la mano más firme posible, mano dura si quieres.

¿Una Diviac para la seguridad ciudadana?

Se necesita tener un equipo de inteligencia suficientemente preparado y crear un marco legal para que nuestros policías puedan actuar con protocolos de protección, más para ellos que para los delincuentes. Este mismo Gobierno ha implementado protocolos que han sido mucho más beneficiosos para los propios delincuentes. Necesitamos grupos de inteligencia operativa que puedan actuar rápidamente y con el respaldo desde la primera magistratura. Si la presidenta entendiera de qué estamos hablando, ella misma debería estar dándole el respaldo político a los entes de inteligencia. Tenemos un equipo detrás muy bien preparado, principalmente en seguridad. Para esto no vamos a improvisar. Yo respeto mucho a otros precandidatos que hablan de seguridad sin conocer del tema.

¿Cómo cuáles? No basta con el entusiasmo…

En general. Pero más allá del entusiasmo lo que se requiere es conocer cómo funciona nuestro sistema; respetar la institucionalidad de nuestra Policía y Fuerzas Armadas. Necesitamos una gran reforma en el sistema de administración de justicia. Tienen que administrar justicia sin mirar quién está al frente. Hay que despolitizar la justicia y desjudicializar la política. Se requiere liderazgo desde el Gobierno para que los demás órganos cumplan con su rol. Hay ausencia de liderazgo de la presidenta y desconocimiento evidente de quien ejerce el premierato.

Si hubiera sido ministro del Interior de Boluarte, ¿qué habría hecho en sus primeros 100 días?

Aisladamente, un ministro del Interior no puede articular solo. Se requiere que todos los sectores de seguridad e inteligencia estén involucrados. Pero hay un sector que está pasando piola y necesita grandes cambios: el sector justicia. Necesitamos tener una política penitenciaria distinta. Se necesita una política penitenciaria lo más dura posible. Que aquellos que han cometido delitos graves no tengan el mismo trato que los delincuentes primariosos. Esas bandas criminales tienen que ser tratadas con el máximo rigor que permite el Estado de derecho.

¿Por qué la Policía permite tantos fugados en el entorno presidencial?

Obviamente, hay una política muy permisiva de parte del Gobierno. En ausencia de liderazgo, estos zamarros están haciendo feria y con la anuencia de alguna gente en distintos sectores. Separando las cosas, lo que debería hacer Nicanor Boluarte es ponerse a derecho.

Pocos recordaron el golpe del 7 de diciembre.

Fue una lucha política que, en nuestro caso, empezó desde adentro. Fuimos los primeros en defender la sucesión constitucional, es decir, que asuma Dina Boluarte; ella tenía dudas. Pero cuando vimos que no tenía la capacidad de manejar, dijimos que era necesario un gabinete de transición y que se vaya a su casa. Lamentablemente, con el apoyo de alguna gente se mantuvo ahí, y ahora padecemos esta situación muy lamentable para nuestro país.

¿Quién la hizo cambiar de opinión?

Otárola, sin duda. Por sabe Dios qué intereses mantuvo a la señora Boluarte en un estado de dependencia de él. Y una vez que sale del Gobierno, generó una situación de mayor crisis.

¿Otárola gobernaba y ella estaba anestesiada?

Yo creo que sí. Esta responsabilidad del abandono del cargo y del vacío de poder que se produjo, sin duda, podría ser hasta una infracción constitucional. No solamente es con ella, es con todo su gabinete, donde Otárola era el premier. Sería de locos pretender que ella hizo todo esto sola.



“Vizcarra debe estar alistándose para ir a la prisión”

¿Habrá más expresidentes presos? Se prevé que haya dos condenados en los próximos meses.

En el verano serán sentenciados Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero, sobre todo, Martín Vizcarra Cornejo va a recibir todo el peso de la ley; va a ser condenado, no tengo ninguna duda. Es un fraude político en esencia. Le hace muchísimo daño a la política en el país. Mucha gente lo defiende diciendo que no interesa que haya robado. Es un generador de odio, un representante del anti. Y eso no debe volver a suceder. Ese señor tiene que ser condenado.

Estas condenas cambiarían el eje de la campaña.

Así como hay varios precandidatos que han salido de la campaña, Vizcarra no solo saldrá de la campaña, Vizcarra debe estar alistándose para ir a la prisión, donde debe estar. Y no es rencor. Quien delinque, quien le roba al país, quien le roba al sistema tiene que recibir su merecido.

¿Van a tener que ampliar la sede de la Diroes? ¿Hacer venusterios?

Van a tener que hacer un nuevo pabellón y ojalá que no se inaugure el pabellón femenino.

