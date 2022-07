El exministro del Interior, Mariano González, protagonizó un incidente con el legislador de Acción Popular, Elvis Vergara, esta mañana, durante la sesión de la Comisión del Fiscalización. El parlamentario le dijo que sea menos emotivo, pues se veía muy “romántico”. En respuesta, el exfuncionario hizo referencia al caso ‘Los Niños’, en el cual está implicado el congresista.

“Un poquito menos de emotividad. Se le ve muy romántico, pero un poquito menos de emotividad”, ironizó Vergara.

Ante esta frase, González respondió: “Romántico, sí; ‘niño’, no”.

Esto generó la incomodidad del parlamentario, que pidió la intervención del presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura. “Que le digan a ese sujeto que mantenga el respeto”, sostuvo.

Por su parte, el titular de la Comisión de Fiscalización calmó la situación. “Demostremos seriedad y responsabilidad. Las preguntas (que sean) precisas. No hagamos demagogia ahora. Preguntas concretas, no comentarios innecesarios. No estemos en estos comentarios desatinados. Responda y sea conciso”, expresó.

El exfuncionario manifestó: “respondo en el mismo tono en el que se me ha preguntado. Creo que se me está faltando el respeto con esta pregunta”.

Minutos después, Elvis Vergara pidió que se presenten pruebas contra el presidente Pedro Castillo. “Esto ya asquea. Nosotros estamos en una época prolongada de agonía por este tipo de espectáculos. Que muestren una prueba contra el señor que está en Palacio y tengan por seguro que votamos por la vacancia. Se lo juro, votamos por la vacancia o por la inhabilitación, pero muestren una prueba. Ya no demos más cámaras a temas tan absurdos”, expresó.

Pedro Castillo entró en pánico y despide a Ministro del Interior Además, analizamos la salida de Mariano Gonzáles con los exministros Rubén Vargas y Carlos Basombrío. También, Karelim y Zamir a disposición de la Fiscalía. Y, Rusia distribuye pasaportes en el sur de Ucrania.