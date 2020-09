La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, estimó que en unos dos meses estarían emitiendo una sentencia sobre la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que se ha planteado contra Martín Vizcarra.

“Primero se ha admitido a trámite (la demanda competencial). Se notificará a la Procuraduría del Congreso, posiblemente con medios electrónicos [...] y la procuraduría del Congreso tendrá un plazo para emitir la contestación. Luego se señalará unos días para escuchar informes orales y se emitirá sentencia. Calculo en un transcurso de dos meses”, declaró a RPP.

Marianella Ledesma se pronunció luego de confirmar que el TC admitió, por 6 votos a favor y 1 en contra, la demanda competencial del Ejecutivo, y que se rechazó la medida cautelar para suspender el proceso parlamentario por 5 votos a favor y 2 en contra.

Sobre este último punto, la magistrada del TC que fue la ponente de estas dos medidas dijo que se decantaron por rechazar la medida cautelar por considerar que, tras las declaraciones de los dirigentes de partidos políticos con bancadas en el Congreso, no hay una urgencia ya que no se llegarían a los 87 votos para vacar a Martín Vizcarra.

“Los argumentos para rechazar la medida es que el tema de la urgencia no se apreciaba, no era manifiesta dado que este proceso de vacancia se da en un escenario político como es el Congreso, a la luz de las declaraciones que han hecho dirigentes y las bancadas que no apoyarían una vacancia. El riesgo a que esto suceda se ha debilitado. Por eso la tutela de urgencia que reclamaba el Ejecutivo para paralizar esta intervención se ha apreciado y se ha rechazado con 5 votos y 2 en contra”, manifestó Ledesma.

La titular del TC precisó que por el principio de “buena fe, lealtad y disciplina” de los congresistas con sus respectivas bancadas y partidos políticos, confían que no tienen motivos para creer que no vayan a acatar la decisión de no respaldar la vacancia.

“No hemos encontrado la urgencia, una situación inminente o irreparable que se pueda dar. El indicador fueron los mismos actores del escenario político. Situaciones futuras llevarán a otras respuestas. Damos respuesta al hoy, y hoy, jueves 17 de setiembre, el TC se pronuncia diciendo que no hay urgencia para suspender un proceso de vacancia”, manifestó.

Marianella Ledesma también detalló que propuso, en su informe para admitir la demanda competencial, que se exhorte al Congreso para que la votación necesaria para que prospere una vacancia contra Martín Vizcarra se eleve a 104 votos, es decir, cuatro quintas partes del pleno. Sin embargo, solo tres magistrados respaldaron esta iniciativa, por considerar que esto debería ser parte de la sentencia final.

“Lo considero en una lógica de equilibro de poderes. En el último año de gobierno y teniendo en cuenta que no se puede dar el cierre del Congreso, en un tema de equilibrio de poderes, los procesos de vacancia para justificar la incapacidad moral deben tener una mayor intensidad en la votación, un mayor número de votos, no los 87 votos comunes y corrientes [...] Ha sido rechazado porque no es oportuno ahora pero no implica que posiblemente no se tenga en cuenta cuando se emita sentencia”, aseguró.

