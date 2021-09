El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó que su titular Marianella Ledesma reemplace al tribuno Carlos Ramos Núñez, quien falleció a los 61 años el pasado 21 de setiembre a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La modificación en la Sala Primera del TC se suscita tras formalizar la vacancia en el cargo de magistrado del tribunal “en los casos contemplados por los incisos 1, 2 y 6, se decreta por el Presidente”.

“Que, en ese sentido, corresponde declarar la vacancia en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional de don Carlos Augusto Ramos Núñez”, añade la resolución publicada en El Peruano.

El 7 de enero de 2021 se estableció la conformación de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional donde la primera estuvo compuesta por Manuel Miranda, Carlos Ramos y Eloy Espinosa - Saldaña, pero ante la vacancia de Ramos se resolvió que Marianella Ledesma lo reemplace.

“Considerando que la vacancia de un magistrado es un evento que carácter permanente y no temporal, con el objetivo de no afectar el adecuado funcionamiento de la Sala Primera del Tribunal Constitucional y considerando que la presidenta Marianella Ledesma Narváez, es la única magistrada que no conforma ninguna de las salas, corresponde que ella ocupe el cargo”, puntualiza el documento.

Agregan que la disposición tiene como objetivo “garantizar el adecuado funcionamiento jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, la debida defensa de la supremacía normativa de la Constitución y de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, la Presidencia estima necesaria disponer su reconformación”.

De esta manera, la Sala Primera estará constituida por Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Ely Espinosa - Saldaña.

