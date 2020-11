La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, hizo un llamado para que la decisión que se tomó sobre el caso Óscar Ugarteche sirva como un ejemplo para que se reflexione sobre el proceso de elección de nuevos magistrados que se está llevando a cabo en el Congreso de la República.

“Ad portas de la elección de nuevos magistrados (del TC), esto debe ser un ejemplo que debe llevar a reflexionar a toda la colectividad para mirar quiénes serán esos jueces que interpretarán la Constitución en primer orden y cómo lo van a hacer”, señaló en declaraciones a RPP.

La titular del TC dio uno de los tres votos (con Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña) a favor de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconociera el matrimonio que contrajo el economista Óscar Ugarteche con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes. Su posición perdió contra los cuatro votos que se impusieron para que esta unión no sea reconocida (Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda).

“Lo vivido ayer muestra la trascendencia de ejercer el cargo de juez del TC, de una alta corte. Lo que digamos los siete magistrados va a impactar en la vida, directamente por ejemplo del ciudadano Ugarteche, e indirectamente en la vida de muchas personas que tenían expectativa de lo que diga el TC”, manifestó la titular del tribunal.

La magistrada advirtió que el fallo debe hacer reflexionar sobre cómo los candidatos para llegar al Tribunal Constitucional deben demostrar que han aplicado la no discriminación, más allá de sus logros académicos.

“No basta con tener un buen currículo, buenos tomos o buenos artículos escritos. Parte por mostrar su trayectoria de vida, cómo aplica el tema de la no discriminación en su modo de vivir y ese debe ser un buen referente”, señaló.

Ledesma concluyó cuestionando que el debate sobre el caso Ugarteche haya sido reservado, por decisión también mayoritaria de los cuatro magistrados que se pronunciaron en contra de que Reniec reconozca este matrimonio.

“Fueron cuatro votos por la privacidad, reserva y discusión bajo cuatro paredes, y cuatro votos para no aplicar el principio de igualdad, no discriminación en un caso concreto de no discriminación. Esa es la realidad del TC a la fecha y que este sea un buen ejemplo para que se reflexione quiénes van a ser sus nuevos jueces”, manifestó.

Actualmente, hay una comisión especial en el Congreso de la República que ha iniciado un proceso para determinar una lista de candidatos aptos para ser elegidos como nuevos magistrados del TC en reemplazo de los seis integrantes del tribunal que tienen mandato vencido.

