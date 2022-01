La magistrada Marianella Ledesma se despidió de la presidencia del Tribunal Constitucional en una emotiva ceremonia a la que fue invitado el presidente Pedro Castillo. Tuvo, en parte, un discurso que para muchos fue dirigido al presidente que se mantiene en cura de silencio ante los medios de comunicación. La abogada, en este diario, reflexiona sobre el futuro del tribunal y deja en claro lo que la Constitución le permite hacer a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Durante su gestión al frente del TC se decidió sobre situaciones que pusieron a prueba el orden democrático de nuestro país: el cierre del Congreso en 2019 y la vacancia de Martín Vizcarra en 2020. ¿Considera que el TC tuvo en sus manos el rumbo político del Perú?

La misión del Tribunal Constitucional (TC) es interpretar en última instancia lo que dice la Constitución y uno de los temas que se justificó para la vacancia era la incapacidad moral permanente. ¿Qué es incapacidad moral permanente? Hasta ahora no tiene respuesta. El TC debió darla, pero las decisiones en el tribunal se toman por mayoría, y se decidió no decir nada. Espero que los nuevos magistrados le den una interpretación a esta figura porque al tener una lectura muy abierta genera inestabilidad política, económica y social. Para retirar a alguien que ha sido elegido por un periodo debe ser por causas muy trascendentales y por eso hay que fijar –si es que se utiliza la vacancia– cuál es esa causa trascendental.

Esta semana la fiscal de la Nación decidió abrir investigación a Pedro Castillo, pero esta quedó suspendida hasta que termine su mandato, esto bajo el amparo del artículo 117 de la Constitución que supuestamente señala que al presidente no se le puede investigar mientras está en el cargo. ¿Esto es así?

Conversamos con la saliente presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma quien en su último discurso en el cargo hizo un llamado por la transparencia.

El artículo 117 habla de la acusación. La acusación es una etapa en el proceso penal que empieza con la investigación. Para ser eficaz no se puede esperar que termine el gobierno en cinco años para poder iniciar una investigación, porque (para ese entonces) no se va a encontrar las huellas ni los elementos del posible delito. Hay que ser bien ingenuos. La investigación tiene que ser en el acto y la puede hacer perfectamente el Ministerio Público.

¿La fiscal Ávalos está actuando de espaldas a la Constitución?

El artículo 117 no habla, en ningún momento, de las investigaciones preliminares. En el caso Vizcarra se investigó aunque no se sabe en qué terminó eso.

Entonces, ¿sí se puede investigar al mandatario?

Hay que hablar de la efectividad de la investigación. Después de cinco años va a regresar a la escena donde se ha generado las situaciones delictivas, ¿va a encontrar las evidencias? Hay que ser bien ingenuo para pensar eso. La tutela efectiva permite la intervención, se recoge las evidencias, se hace las investigaciones y posiblemente se tendrá que paralizar para que se formule la acusación. Estamos hablando de datos que uno tiene que resguardar para sustentar una acusación.

En su discurso de despedida usted dijo “ser transparente significa rendir cuentas de manera permanente ante la población y para ello el uso de los medios de comunicación constituye un elemento imprescindible”.

La gestión debe darse con la mayor la transparencia posible porque uno está haciendo un servicio público. Es nuestro deber comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos que transmitir la información inclusive sin que nos la pidan. Las agendas del TC fueron abiertas durante mi gestión. Eso genera credibilidad y confianza en el ciudadano que quiere saber hacia dónde está dirigiéndose la política del gobierno.

Una de las excusas de los emisarios del presidente para no dar entrevista es que en campaña a Castillo “los medios lo trataron mal”. ¿Cree que esa puede ser una excusa para no comunicar?

Creo que cuando uno ejerce un cargo se debe liberar de las pasiones y los complejos. No dejarse llevar por si me trató bien o me trató mal.

En realidad ese es el argumento que usan para que el presidente no responda las preguntas de los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

Me resisto a creer eso. No creo que una autoridad a su nivel tenga como justificación que si lo tratan bien o tratan mal. Uno tiene que someterse al interrogatorio de los medios de comunicación.

Usted también dijo en su discurso: “ya basta de secretismo, cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta, no hay forma de estar realmente con el pueblo si se está a espaldas de él”. ¿Fue un mensaje directo a Pedro Castillo?

Si él lo quiere asumir así… Pero la verdad, este es un mensaje de lo que yo creo. El secretismo es lo más trágico que puede existir en la gestión pública. Si uno está al servicio del pueblo, debemos gobernar mirándole la cara para que el ciudadano esté informado. Una ciudadanía expectante quiere saber lo que dice su presidente. Hay que comunicar.

¿Después de la ceremonia, tuvo la oportunidad de conversar con el mandatario sobre algunos temas?

El presidente agradeció la invitación, me felicitó por el discurso y fue un trato muy protocolar.

¿Qué hará Marianella Ledesma una vez fuera del TC?

Voy a continuar con la carrera docente. Soy profesora titular en la Pontificia Universidad Católica y en la universidad San Marcos. Me dedicaré a escribir porque tengo muchas cosas que dejar registrado de mi experiencia en el tribunal.

TENGA EN CUENTA