Marianella Ledesma: “Gutiérrez termina defendiendo la violencia”

La exmagistrada del Tribunal Constitucional cuadra al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, después de que este se sacara el disfraz y se revelara como defensor de Antauro Humala.

MIRA: El Reinfo es tan escandaloso que ha otorgado lotes hasta en el mar

¿Cómo califica la actitud de Josué Gutiérrez al defender al sentenciado Antauro Humala?

Resulta preocupante que se utilice las instituciones para tener un trato selectivo a la hora de levantar la voz a favor de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Este privilegio, que lo muestra el señor Gutiérrez, nos hubiera gustado que también lo haya tenido frente a tantas mujeres afectadas por feminicidio o policías que no operan conforme debería uno esperar.

¿Por qué cree que no dijo nada frente a esos problemas que usted expone y sí lo hace con un problema de un grupo político específico?

Lo que propone es una actitud contra el modelo democrático. Si bien el grupo A.N.T.A.U.RO. tiene todo el derecho a participar en la vida política, debemos recordar las ideas centrales que propone este grupo: una de ellos es aniquilar a la clase tradicional y, sobre todo, quitar la vida a personas vinculadas con corrupción. Desde ese solo hecho, fusilar a las personas, es una situación contraria al modelo democrático, porque nuestra Constitución ha extinguido este tipo de afectaciones. Los derechos no se ejercen de manera ilimitada y absoluta, los derechos tienen restricciones y una de esas restricciones es que no altere el sistema democrático.

Gutiérrez no se enteró de eso…

Lo ideal sería que la voz del defensor del Pueblo se levante para proteger el modelo democrático y no para socavarlo. No se puede promover estas proclamas en contra de la vida de parte de estos grupos que paran promocionando la violencia. Me preocupa que desde la Defensoría se avale, se proteja, esta situación a favor de quien proclama esta (violencia).

¿Qué hacer para que la Defensoría del Pueblo no se convierta en un local de campaña?

El país y sus instituciones están tomados hace tiempo con base en esta convivencia política que tiene Perú Libre con el fujimorismo, con Alianza para el Progreso y una serie de partidos. El país parece que se ha dividido, lotizado. La cuota que le corresponde a Perú Libre es la Defensoría y ahí está el vocero, y lo triste es que en lugar de levantar la voz para defender los derechos de los ciudadanos, termina más bien levantando la voz para defender a quienes quieren, a través de la violencia, quitar la vida a las personas, hacer una proclama política y eso desde ya resulta preocupante que se haga desde la institucionalidad del país.7

VIDEO RECOMENDADO