Es importante que el virtual alcalde Jorge Muñoz pueda llevar a Lima las buenas prácticas que implementó en Miraflores , y un ejemplo es su transparencia. En los rankings que hicimos en Lima Cómo Vamos, por varios años, lideró la transparencia de la información, y eso necesitamos que lo replique.

Es cierto que atender a 81 mil personas de un distrito es distinto que a 10 millones en toda la ciudad, por eso otro reto que tiene es articular correctamente con los demás.

Me parece importante la capacidad que pueda tener como líder, porque no se trata de él y su equipo, sino de lidiar y trabajar con todos los distritos.

Pero ¿cuál va ser ese liderazgo? ¿Acaso se dedicará a trabajar a nivel de Lima Centro y se desconectará del resto? Pues yo creo que no. Lo que conozco del alcalde con licencia de Miraflores es que sí buscará articular; y ojo que la relación con la región Callao será bastante más compleja, sobre todo porque quien habría sido electo, Dante Mandriotti, está prófugo de la justicia.

Además, la recuperación de los espacios públicos es algo que puede lograr por su experiencia en Miraflores. Mientras que la reforma del transporte y otras problemáticas dependerán de cómo funcione la Autoridad de Transporte Urbano.