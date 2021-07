Para María Werlau, investigadora y escritora, la violencia desatada en Cuba por la represión dictatorial es una brutalidad. Afirma que la comunidad internacional deberá mantener un papel importante para una eventual transición en la isla.

¿Qué información tiene de Cuba?

El gobierno restringió el Internet, pero las personas están buscando mecanismos para darle la vuelta a eso, con otros medios. Están saliendo testimonios, imágenes, videos de una brutal represión que está ocurriendo en toda la isla. Hay una fuerza importante muy represora en las calles. Muchos de civiles con bastones, con bates. Las fuerzas de negro, del servicio militar, se llevan a los ciudadanos a otros pueblos para reprimirlos. Están allanando las casas durante la noche, hay muchos detenidos.

¿Cuántos son los desaparecidos y detenidos en Cuba?

Tenemos informes que se han recogido de medios de prensa de asesinatos, pero eso no se ha podido verificar. Ahora, detenidos y desaparecidos se calcula que son miles. Pero no se puede confirmar una cifra exacta, no hay cómo porque en Cuba no hay organizaciones de derechos humanos.

¿El bloqueo económico es el tema de fondo?

El bloqueo principal que hay es el gobierno dictatorial, totalitario, que quiere controlar la vida de los ciudadanos. Todo esto del bloqueo es una propaganda, es una desinformación para empezar. El bloqueo no incorpora alimento, ni medicina; eso está exento del embargo.

¿Qué cree que debe hacer la comunidad internacional?

La presión internacional debe ser efectiva, no de boca. Los gobiernos deberían condicionar toda la ayuda a Cuba, que realmente vaya a la población y no al gobierno, como ha pasado, pero la presión más importante es dejarle de dar a Cuba regalos y asistencia para que reconozcan que tienen un gobierno fallido, que no sirve y que hay que quitar. La comunidad internacional debe hacer lo que hace tiempo debió haber hecho. Exigir y demandar una transición a la democracia en Cuba para devolver la tranquilidad a su pueblo en medio de una crisis alimentaria, médica y de ataques a la población para proteger vidas. Sobre todo porque hay gente que está muriendo.