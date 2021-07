“Creo que el nombre en particular de Roger Nájar , en esta ocasión, en la que estamos tan pendientes de generar consenso, quizá, hubiese sido mejor no tener un personaje partidario, sino con una actitud dialogante. Lo que ocurre con el señor Nájar, es que tiene estos procesos previos, estos escándalos previos, que pueden desgastar la imagen (de premier) y se puede dedicar tiempo a defenderle o a justificarle”, indicó.

En otro momento, consideró necesario empoderar la figura de Pedro Castillo como Presidente de la República y mantener el equilibrio entre sus decisiones y las presiones del partido.

“Sabemos que el presidente Castillo es un invitado en Perú Libre, y que entonces, este partido puede ejercer presión de cierta forma. Pero si rompe con el partido, podría provocarse posiciones como por ejemplo que la bancada se alejara del ejecutivo y eso también es peligroso”, añadió Távara.

Pese a que aún no se han confirmado los nombres de manera oficial para las diferentes carteras del gabinete, la especialista consideró prudente esperar a conocer esta decisión.

“El presidente Castillo también puede estar pensando que es mejor guardar los nombres hasta el final, si tiene alguno ya decidido, no lo dirá para no ‘quemarlos’ como se dice criollamente, para no correr el riesgo de las críticas, ojalá no las tenga”, concluyó.