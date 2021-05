María Ortega es la hermana de una de las 16 víctimas de la masacre del Vraem. Hace dos días recibió la peor llamada: su hermano Sadith Ortega Pinedo, de 39 años, sargento de segunda del Ejército del Perú, había sido acribillado por Sendero Luminoso en la orilla del río de la zona de San Miguel del Ene.

¿Cómo era tu hermano y qué hacía en el Vraem?

Yo tengo contacto con sus amistades de allá (de la selva); ellos me dicen que mi hermano era muy querido por todos, lo querían como a un familiar. Prácticamente ha vivido toda su vida allá; él venía (a Lima) a visitar cada dos o tres años. Solo teníamos contacto con él a través de llamadas. Hablaba sobre todo con mi mamá. Se fue al Vraem a cosechar café, plátano.

¿Era muy pegado a la ley cuando estaba en el Ejército?

Sí, porque a él le gustaba mucho el Ejército, el cuartel. Cumplía su ciclo de estar ahí y luego volvía a entrar. Primero estuvo acá, en el Rímac y, cuando cumplió su etapa, se fue a la selva, donde le gustaba estar. Paraba de chacra en chacra cosechando café.

¿Qué crees que le ha pasado a tu hermano?¿Crees que haya sido un ajuste de cuentas?

No, no creo que sea un ajuste de cuentas, yo pienso que tiene que ver con los terroristas; no creo que es ajuste de cuentas porque me parece muy raro, justo ahora que todos estamos en tiempos de campaña y tantas cosas que se dicen; no creo en esa versión, porque si fuera ajuste de cuentas, ¿por qué atentaron contra niños, mujeres y jovencitos en el lugar?

¿Qué sabes de su muerte?

Ese día se fue a tomar con los amigos como cualquier joven que se divierte, y se fue al lugar. Tal vez ni se imaginaba (lo que sucedería en ese sitio). Como él tiene entrenamiento por estar en el Ejército y siempre ha tenido que defenderse, salir, escapar... Su compañero me dio la noticia de su muerte. Me dice que él ha querido escapar, pero le han dado el último tiro cuando estaba por la orilla del río. Seguro se ha querido lanzar.

¿Cuántos impactos de bala tiene el cuerpo de tu hermano?

Eso no sé. Solo me dice ‘tu hermano ha querido defenderse’ y, como él ha estado en el Ejército, sabe mucho de autodefensa, y prácticamente conocía la zona de la selva porque su vida era la selva (quiso lanzarse).

Habla hermana de víctima en el Vraem

