La candidata de APP sostiene que su labor principal como congresista será representar y fiscalizar por los más necesitados. Aquí algunas de sus propuestas.

En este nuevo Congreso, ¿la función de representación es la central?

En este momento, el rol de un congresista debe ser representar con fiscalización para que los ministerios cumplan su rol. Pensando siempre en el ciudadano, no en beneficio propio. ¿Por qué se disolvió el Congreso? Porque fue un circo, nunca pensaron en el ciudadano.

¿Cuáles serán sus prioridades si fuera elegida?

Tengo un proyecto de ley para modificar el Código Penal en lo referido a los sentenciados por robo y hurto con penas menores a cuatro años (...). Para que sea obligatorio que estos delincuentes hagan trabajo comunitario (...) limpiando los parques y en las provincias, limpiando las carreteras por inundaciones.

¿Cuál es su postura sobre la inmunidad?

Se ha convertido en impunidad. Debería ser eliminada para delitos comunes.

¿Y para los delitos de función?

No, porque yo he sido funcionaria del Banco de la Nación y he denunciado a trabajadores de la institución, y los he metido a la cárcel. ¿Qué trae eso? Denuncias y difamación. Estando en el Congreso, uno debe fiscalizar y actuar contra la corrupción, y solo para esa labor debe existir la inmunidad. Asimismo, el levantamiento debería decidirlo la Corte Suprema.

¿Qué reforma política habría que priorizar?

Existe una reforma pendiente de segunda votación, referida a que las personas que tienen sentencia en primera instancia no puedan participar en un cargo político. Esa es una manera de luchar frontalmente contra la corrupción.

¿Pero no se vulnera la presunción de inocencia?

No, porque ya fue sentenciado en primera instancia. Y si ya hubo una sentencia, es porque existió antes un proceso de investigación.