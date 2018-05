El vocero alterno de Fuerza Popular , Héctor Becerril, denunciará ante la Comisión de Ética a los congresistas del Frente Amplio, María Elena Foronda , por contratar a una condenada por terrorismo, y Wilbert Rozas, por avalar ese trámite.

La acusación, dijo a Perú21 , la tramitará apenas se reanuden las sesiones del referido grupo de trabajo, ante el cual, dijo, solicitará también que se suspenda a la parlamentaria por un periodo de 120 días.

Becerril cuestionó que, pese a un acuerdo previo con el congresista Wilbert Rozas para que convoque el último lunes a la Comisión de Ética, en su condición de vicepresidente de ese grupo de trabajo, esto no se haya cumplido.

“El jueves Mauricio Mulder y yo conversamos con Rozas para que convoque para este lunes a fin de ver la reestructuración de la comisión, pero el domingo salió la información sobre Foronda y no lo ha hecho. Se está blindando a la congresista. Por eso presentaré denuncia ante Ética contra ambos”, explicó.

EN SUSPENSO



En diálogo con este diario, Rozas replicó que su participación en Ética está en suspenso y esa decisión no ha sido revocada por su bloque. Añadió que, en tanto eso no ocurra, no puede convocar a la comisión.

“Las cosas que se conversan en los pasillos no son conversaciones oficiales, tienen que ser un acuerdo de la Junta de Portavoces. A Mulder lo respeto, pero no es quién para que me diga lo que tengo que hacer”, comentó.

En tanto, el segundo vicepresidente del Legislativo, Richard Acuña, dijo que reiterarán el pedido a Rozas para que cite a los miembros de Ética. A su vez, Javier Velásquez calificó de “reprobable” la conducta de Foronda, pero advirtió que los filtros sobre el personal que labora en el Parlamento “están fallando por la improvisación de los funcionarios”.

TENGA EN CUENTA



- El Pleno realizaría hoy la segunda votación del proyecto que impide laborar en el sector público a los condenados por delito de terrorismo.



- La norma fue votada por primera vez el 3 de mayo. Solo 2 legisladores del Frente Amplio votaron a favor, 4 en contra y 4 se ausentaron.