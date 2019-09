La congresista del Frente Amplio María Elena Foronda denunció que usurparon su voto en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

“Han votado la primera votación en verde y en esta segunda votación en ámbar. Yo no he votado, señores, aquí se ha consolidado un fraude y aquí está la prueba, señores. Se ha realizado un voto que yo no he realizado”, indicó la parlamentaria.

El Congreso necesitaba 87 votos para elegir al jurista Gonzalo Ortiz de Zeballos como nuevo magistrado del TC. Cabe precisar que sin la votación de María Elena Foronda, se hubiera obtenido solo 86 votos.

Pedro Olaechea, presidente del Congreso, se pronunció en torno a la denuncia de la congresista. “Sobre la denuncia de la congresista María Elena Foronda, expreso lo siguiente: si bien su voto se registró como verde, se dejó constancia de que la congresista no había emitido voto. El voto 87 es de la legisladora Yeni Vilcatoma”, dijo.

“He dispuesto que se revisen las cámaras de seguridad y de prensa para determinar quién marcó el voto de María Elena Foronda”, agregó.