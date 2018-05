Maria Elena Foronda contrató a sentenciada por terrorismo como su asesora de confianza [VIDEO]

La congresista del Frente Amplio, Maria Elena Foronda , contrató como asistente y personal de confianza en el Legislativo a Nancy Madrid Bonilla, sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo al ser miembro del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Un reportaje de 'Panorama' reveló que Madrid Bonilla se desempeña como trabajadora del despacho parlamentario desde el 27 de julio de 2016.

Según la Dircote, ella formó parte de la cúpula emerretista junto a Péter Cárdenas.

Del mismo modo, a la asistente de Foronda se le consideraba como "la administradora de las cárceles del pueblo", lugares donde estaban los secuestrados y torturados por el grupo terrorista.

Bonilla dejó el penal de Chorrillos en 2007 tras cumplir su condena. Según la información que brindó al Congreso, la terrorista trabajó entre el 2008 y el 2013 como educadora en un centro de El Agustino.

Fue contratada como asistente de Foronda a pesar de no haber culminado sus estudios universitarios.

El Poder Judicial envió su nombre y de los demás sentenciados por terroristas a la Unión Europea para que se considere al MRTA en la lista de agrupaciones terroristas.

Su esposo Edgar Enrique Chahua Damián, también fue condenado a 18 años de prisión por terrorismo, indicó el dominical.

NO DECLARÓ

Al ser consultada sobre la denuncia, la legisladora Maria Elena Foronda se excusó diciendo que no contaba con tiempo.

"No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta. No le voy a contestar nada. Respeto su investigación pero le pido que respete mis tiempos y el hecho que estoy ocupada. No tengo nada que hablar con usted. No voy a contestar", dijo.