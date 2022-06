La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), se refirió al fallo del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima contra la elección del titular de la Defensoría del Pueblo y consideró que “no se está respetando la libertad de poderes”.

En declaraciones a los periodistas, también señaló que la medida cautelar es “una intromisión”, reiterando que la elección del nuevo defensor del Pueblo es una competencia del Parlamento y el Congreso no está desacatando una orden judicial.

“Entiendo que es un juez supernumerario el que ha dictado esta medida. Eso seguramente es parte de lo que nos va a exponer el procurador y definitivamente sabemos que la competencia de elegir está en el Congreso, así que nos explicarán porque creo que nunca ha habido un caso así, es extraño”, expresó.

“Sí (es una intromisión), no solamente lo digo yo, sino que hemos escuchado este fin de semana a especialistas, constitucionalistas que saben del tema. Entiendo que no se está respetando la libertad de poderes (…) No (siento que el Congreso está desacatando una orden judicial)”, añadió.

Alva Prieto remarcó que no tiene voz ni voto en la comisión especial y que su labor consiste en convocar a los portavoces, tal como se hizo para elegir a los miembros del Banco Central de Reserva (BCR) y del Tribunal Constitucional (TC).

“Estoy solamente para convocar, no tengo voz ni voto. Alguien tiene que convocar y no es la primera vez que hay una comisión especial con un presidente del Congreso supernumerario y que está formado por los portavoces”, refirió.

“Eso se ha hecho en el BCR el año pasado, para el Tribunal Constitucional y para los demás defensores del Pueblo. No hay nada ilegal, inconstitucional, todo es totalmente transparente”, agregó.

Finalmente, la presidenta del Congreso se refirió al acceso a la prensa a las galerías con menos del 50% de aforo y dijo que se está cumpliendo con lo establecido en el informe la Oficina de Desastres y Riesgos.

“Se les ha dado a ustedes todas las facilidades, hemos cumplido con todos los plazos que habíamos dicho. Por favor, ya tenemos las salas allí para que pasen, acá sigue el toldo, no sé si seguirá, los Pasos Perdidos también. Hemos cumplido con todo lo que dijimos”, manifestó.

“Nunca ha habido ninguna voluntad de que ustedes no ingresen, simplemente se estaba cumpliendo con los informes, con el acuerdo de la Junta de Portavoces que solicitaron todos los portavoces y que se vio en su momento”, sentenció.

Declaraciones de Maricarmen Alva en el Congreso