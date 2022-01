La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró una “falta de respeto” y una “irresponsabilidad” las críticas de la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, a ese poder del Estado.

“No vamos a permitir que se ataque al Congreso para desprestigiarlo”, afirmó la titular del Parlamento, en respuesta a las críticas de representantes del Poder Ejecutivo de que se estaría aprobando leyes inconstitucionales y antidemocráticas.

Durante una entrevista al programa Enlace Regional de la Red de Comunicación Regional-RCR, lamentó las recientes declaraciones de Vásquez Chuquilín, quien cuestionó la labor legislativa y la presentación de interpelaciones a ministros.

“Yo rechazo esas palabras, me parece una falta de respeto, una irresponsabilidad que una expresidenta del Congreso no respete el fuero del Parlamento y no se comporte como una expresidenta del Congreso”, indicó.

Seguidamente, dijo que Mirtha Vásquez debería preocuparse en que sus ministros “no hagan cosas inconstitucionales y nombrar en el Poder Ejecutivo a funcionarios con perfiles idóneos, y no como el señor (Daniel) Salaverry”.

En otro momento, la presidenta del Congreso lamentó que el Poder Ejecutivo haya esperado hasta el último día para observar la autógrafa de ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, referido a los derechos de participación y control ciudadanos (referéndum).

Precisó que lo aprobado por el Parlamento es “simplemente interpretar el artículo de la Constitución” y no se trata de una modificación constitucional ni “estamos inventando la pólvora”.

“Ninguna Asamblea Constituyente se puede hacer en la calle como lo hacen algunos congresistas que están pidiendo firmas, y que no pase por el Congreso (…) Si alguien pretende hacer eso, es un golpe de Estado”, anotó.

Alva Prieto también cuestionó que desde el inicio de este periodo parlamentario se haya intentado minimizar la labor legislativa con el tema de la Asamblea Constituyente.

“Nosotros vamos a defender la institucionalidad del Congreso y el fuero parlamentario (…) Para que haya democracia, tiene que haber Congreso, y tiene que haber equilibrio de poderes”, remarcó.

Ampliación de la legislatura

La presidenta del Congreso confirmó que la actual legislatura se amplió hasta el 2 de febrero “porque hay mucho trabajo por hacer”, como tratar las mociones de interpelación a los ministros de Energía y Minas y de Ambiente, entre otros proyectos de ley

“El Congreso no para (…) En agenda hay temas relacionados a la reforma universitaria, proyectos de ley a favor de las regiones, agrarios, de salud y de economía”, dijo al tiempo de agregar que también se verá la autógrafa observada sobre el tema del referéndum.

