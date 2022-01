La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, pidió al Poder Ejecutivo que sea más responsable en sus declaraciones sobre la norma que regula el uso del referéndum para reformas de la Constitución, la cual fue aprobada por insistencia ayer en la Comisión de Constitución.

En declaraciones a RPP, la también legisladora de Acción Popular dijo que es falso que esté limitando un derecho o que se pretenda modificar la carta magna, pues solo se precisa algo que ya figura en el texto.

“Cada día me sorprendo más de la declaraciones del ministro de Justicia [Aníbal Torres], porque no se limita el derecho a referéndum, eso es lo que está en la constitución. Es simplemente interpretar lo que ya está escrito que es que cualquier tema de modificación pasa necesariamente por el Congreso, eso está en el artículo 206, no puedo creer cómo pueden informar mal a la población”, manifestó.

“¿Quién ha dicho que es inconstitucional esta ley? ¿La premier? bueno, yo ya dije lo que pienso de ella. Ya lo dijo el Jurado Nacional de Elecciones, o sea que por favor, pido al Ejecutivo a que sean más responsables en sus declaraciones, nosotros no vamos a más allá de lo que dice la Constitución. Que quede claro, no hay ningún límite al derecho”, agregó.

Al ser consultada sobre el movimiento de recolección de firmas para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, Alva Prieto dijo que dicho movimiento algo ilegal. “Eso es lo que sería un golpe de Estado”.

Cabe indicar que diferentes miembros del Gobierno han criticado la ley aprobada por el Congreso, la cual plantea que todo cambio constitucional pase necesariamente por la representación nacional antes de ser sometido a referéndum. El Ejecutivo presentó observaciones a la norma, pero la Comisión de Constitución aprobó que se apruebe por insistencia, el tema se verá en la siguiente sesión del pleno para tomar una decisión final.

