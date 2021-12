La titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se refirió a la sesión que definirá si se admite o no la moción de vacancia presidencial y resaltó que no se busca la destitución del mandatario Pedro Castillo sino de una “comunicación y trabajar por la gobernabilidad”.

“Yo no voto. Yo dirijo (la sesión plenaria). Yo no opino al respecto y no creo que en los 130 congresistas haya un ánimo de vacar al presidente. Lo que creo es que se requiere trasparencia, comunicación y trabajar por la gobernabilidad y poner paños fríos en estos momentos”, manifestó Alva Prieto en diálogo con Canal N.

“Recién mañana (martes 7 de diciembre) vamos a admitir la moción de vacancia. Ni siquiera están seguros esos 52 votos, así que esperamos a ver qué pasa”, agregó.

María del Carmen Alva admitió que están preocupados por la presencia en el exterior de la sede del Palacio Legislativo de grupos ciudadanos a favor y en contra de la vacancia, por ello pidió apoyo policial para asegurar el normal desarrollo de actividades.

“Estamos preocupados por estos temas. Puede ver gente afuera: unos que están a favor de la vacancia y otros en contra (...) la situación ahora está más complicada y yo exhortaría al Ministerio del Interior para brindar apoyo para que no haya problemas el día de mañana (martes) en el funcionamiento normal del Congreso”, sostuvo.

El 25 de noviembre se oficializó la moción de vacancia contra Castillo Terrones por incapacidad moral permanente. En el documento consideran siete puntos, entre los que se encuentra la investigación de lavado de activos contra el partido Perú Libre, cuestionamientos a las designaciones de ministros durante su gestión, y las investigaciones por supuestas presiones ejercidas ante las Fuerzas Armadas y la Sunat.

Entre los temas a discutir no figura las reuniones extraoficiales del jefe de Estado en una vivienda de Breña; sin embargo, la presidenta del Congreso subrayó que, en caso se llegue a admitir, “sería conveniente” que el Ejecutivo aclare esas citas secretas.

“La moción de mañana es sobre temas anteriores (...) Yo creo que a voto propio, él (Pedro Castillo) o su abogado podrían hablar de este tema. Sería conveniente. (...) No se ha presentado una moción sobre ese tema”, puntualizó.

Se necesitan 52 votos a favor para admitir la moción de vacancia a trámite y se procederá a citar al jefe de Estado, quien podría enviar a su abogad- para que ejerza su derecho a la defensa ante el Pleno del Parlamento.

