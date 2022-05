La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que “los únicos ociosos” son los integrantes del Poder Ejecutivo, en respuesta a las declaraciones que hizo Pedro Castillo el domingo último, señalando que solo pasarán hambruna en el Perú los “ociosos”.

“El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos son el Ejecutivo que no hace nada por el pueblo, que cambia de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata que no llega a ningún compromiso”, declaró.

María del Carmen Alva se refirió así al jefe de Estado durante una visita al asentamiento humano Hijos del Pedregal, en Villa María del Triunfo.

Cabe recordar que, este domingo, el presidente Pedro Castillo señaló que el riesgo de la escasez de alimentos no se sentirá entre las personas que no sean ociosas. Esto, luego que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú advirtiera de una posible situación de inseguridad alimentaria en nuestro país, la cual afectaría a 15,5 millones de peruanos.

“Un compañero en Amazonas nos decía en la mañana: señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”, expresó el jefe de Estado desde Huaral.

