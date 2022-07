La titular del Congreso, María del Carmen Alva, reveló que le pidió al mandatario Pedro Castillo que renuncie a su cargo. En entrevista con canal N, Alva dijo que “ todo lo que está alrededor del presidente se está pudriendo”. Sin embargo, no precisó la fecha en la que le hizo esta invocación al jefe de Estado.

Además, consideró que es “lamentable” que el presidente tenga cinco investigaciones en su contra. Agregó que si se comprueban las acusaciones, Castillo no va a terminar bien. “Me da pena porque eso no se lo deseo a nadie”, sostuvo.

De otro lado, señaló que el Legislativo siempre ha tenido baja aprobación y que en este caso se debe a que no cuentan con los 87 votos para lograr la vacancia presidencial. También sostuvo que no ha dialogado con Castillo porque él nunca la ha llamado para conversar.

De otro lado, dijo que le da “mucha pena” que las bancadas se hayan partido y existan cuatro listas a la Mesa Directiva.

“Me sorprendió lo de Ilich López. No estoy de acuerdo con que estemos postulando en una lista de izquierda. Nosotros hicimos un acuerdo para apoyar al bloque democrático, que Lady Camones. Le dije que iba a respetar el acuerdo, pues fueron las bancadas que me apoyaron a mí. Por principios no puedo irme a otra bancada con otro candidato que no me representa”, sostuvo.

“Jamás pensé que Esdras Medina iba a postular. Me da pena que no se haya podido hacer una lista de consenso. Esto ha sorprendido a los mismos voceros”, apuntó.

MEA CULPA

Al preguntarle si tenía alguna autocrítica, sostuvo que debió haber tenido un poco más de diálogo con todas las bancadas.

Además, admitió que debió haber tenido mayor comunicación con los medios de comunicación y más sesiones descentralizadas.