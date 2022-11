La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) se pronunció respecto a la reunión que sostuvo este miércoles con el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la crisis política.

En ese sentido, la parlamentaria explicó que el encuentro se centró en desacreditar al punto C de la carta que envió el presidente Pedro Castillo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde señalan que ella y otros congresistas han buscado propiciar una vacancia.

“La reunión se ha centrado en desvirtuar el punto C de la carta que envía el presidente Castillo y el canciller Landa al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En dicha carta hablan de las manifestaciones que los congresistas han hecho para retirar de su cargo al presidente Castillo y sabemos que se refieren a esta famosa reunión que tuvimos en Madrid”, declaró para la prensa.

Además, Alva Prieto señaló que habló sobre la reunión que mantuvo con otros legisladores en el Hotel Casa Andina Premium en febrero pasado, donde habría planificado una estrategia para destituir a Castillo Terrones, según una investigación de Hildebrandt en sus Trece.

“Era un evento donde invitaron a los expositores y a los congresistas. No había nada irregular ni de conspiración”, sostuvo.

La extitular del Poder Legislativo también mencionó que les ha dejado a los miembros del grupo de trabajo de la OEA una serie de expedientes, donde expone los presuntos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.

“Hemos dejado un file sobre toda la corrupción del gobierno, otro file sobre todas las veces que el presidente dice que no queremos diálogo y que no hemos querido dialogar con él. Está todas las veces que no he querido diálogo”, puntualizó María del Carmen Alva.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro Castillo en VMT