La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), cuestionó el discurso de Pedro Castillo tras su primer año de gestión. Le recomendó cambiar de asesores pues aseguró que “le pasaron datos de Suiza”.

“Creo que los asesores se equivocaron, le pasaron los datos de Suiza, nunca me imaginé que estábamos tan bien en el Perú. Yo recorro todas las regiones. No hay agua, no hay desagüe, los colegios se caen a pedazos, todo es un desastre. Creo que vive en un mundo paralelo. Creo que tiene que cambiar de asesores”, indicó la parlamentaria a su salida del Hemiciclo en declaraciones para Canal N.

Asimismo, criticó que no existiera autocrítica en el discurso presentado por el presidente Castillo. Expresó que este gobierno no tiene capacidad de gestión, pero sí capacidad para la corrupción.

“No hubo autocrítica. Entró con ‘la pata en alto’ como se dice. Comenzó a atacarnos primero nosotros, que estamos injuriando a su familia, que no hay prueba alguna de la corrupción. Somos como siempre los malos de la película, el Congreso obstruccionista, no lo dejamos gobernar, pobrecito él que quiere hacer tantas cosas. Hay una incapacidad para la gestión, pero una capacidad para la corrupción increíble”, aseveró Alva.

Por otro lado, no descartó que pueda existir otra moción de vacancia en contra de Castillo. Sin embargo, esto dependerá del trabajo de la Fiscalía en cuanto a las investigaciones en contra del mandatario y su entorno cercano.

“La Fiscalía es la que está viendo el tema, veremos qué pasa en estos días y definitivamente también se tendrá que tomar medidas sobre el tema. Puede haber una nueva moción de vacancia, depende de los consensos que haya. Veremos, hay varias alternativas, pero hay que esperar el trabajo que haga la Fiscalía”, concluyó.

Le cambian el Mensaje a la Nación al presidente Castillo y omiten parte sobre prófugos

El presidente Pedro Castillo brindó este jueves 28 de julio su Mensaje a la Nación ante el Congreso. Un detalle que llamó poderosamente la atención fue que el texto del discurso fue cambiado y la nueva versión omitió la parte en la que hablaba sobre los prófugos de la justicia.

Precisamente en un párrafo, el mandatario debía hacer un pedido para que quienes están fugados, se entreguen a las autoridades y aseguraba que el país quiere conocer la verdad.

“Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”.

