La bancada de Cambio Democrático exigió la renuncia de María del Carmen Alva a la Presidencia del Congreso de la República a raíz de los audios en los cuales se le escucha hablar de una posible vacancia al presidente Pedro Castillo.

“Frente a la reciente difusión de audios que contienen afirmaciones de la congresista María del Carmen Alva que buscan destituir un gobierno elegido legítimamente, el grupo parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú exige su renuncia a la Presidencia del Congreso de la República”, se lee en un comunicado publicado por el grupo parlamentario en sus rede sociales.

En el mismo pronunciamiento, la bancada recuerda que la desaprobación del Parlamento se ha mantenido arriba del 80% desde febrero a mayo de este año, según las principales encuestadoras del país. Grupo legislativo, sin embargo, no se pronunció sobre la transcripción del audio entre Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva, en la que consta que se hizo entrega de 100 mil soles al extitular del MTC y amigo del presidente Pedro Castillo

En ese sentido, considera que tener ese porcentaje de rechazo es debido a que no existe una agenda legislativa que responda a las demandas de la ciudadanía.

“De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento debe ‘representar al Congreso, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer la organización y funcionamiento del Congreso, como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la Nación’”, detalló la bancada de Cambio Democrático.

Asimismo, resaltó que en los 10 meses que tiene como titular del Legislativo, Alva Prieto no habría cumplido con lo exigido por la ley en relación su cargo y, en cambio, habría contribuido a la crisis de legitimidad del Congreso y la falta de gobernabilidad del país.

Exigimos la renuncia de la Presidenta del Congreso. Su actuación al Frente del Parlamento ha contribuido a la crisis de legitimidad del Congreso y la falta de gobernabilidad que afronta el país. pic.twitter.com/eRoysfFJkP — Bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (@BancadaCD_JP) June 6, 2022

Audios de Alva

En el primer audio que se difundió se escucha a María del Carmen Alva asegurar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones en caso proceda una vacancia de Pedro Castillo serán solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se escucha en la grabación.

En el segundo material, difundido este lunes, la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerza Armadas de su lado en caso quieran destituir al mandatario y en caso él quiera cerrar el Legislativo.

