Dicen que luego de la tormenta llega la calma. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo? Tras varios días de dimes y diretes y el intercambio de acusaciones, el Congreso –representado por su presidenta María del Carmen Alva– y el Ejecutivo –a través del primer ministro Aníbal Torres– se dieron una tregua y renovaron su voluntad de diálogo y búsqueda de consensos con el ánimo de sortear la crisis política en la que se encuentra el país desde hace varios meses.

Esta tregua fue sellada con un abrazo entre Alva y Waldemar Cerrón, hermano del dueño de Perú Libre.

El primer paso lo dio la titular del Parlamento con un pronunciamiento que leyó flanqueada por integrantes de su Mesa Directiva y portavoces de distintos bloques, incluyendo el oficialista Cerrón. Desde el Palacio Legislativo, la parlamentaria acciopopulista rechazó las acusaciones de golpismo y de complot formuladas por el jefe del gabinete y con las cuales –dijo– se busca “arrinconar” al Congreso. “Ya lo hemos vivido, (...) nosotros desde aquí le aseguramos que no se lo vamos a permitir”, subrayó.

TIEMPO DE REFLEXIÓN

Alva anunció, en ese contexto, que la representación parlamentaria recibirá al gabinete Torres el martes 8 de marzo. “Démosle un respiro al Perú”, sostuvo. Sin embargo, no desaprovechó la ocasión para reiterar sus críticas a la participación de personas no idóneas en el gabinete y, dirigiéndose al presidente Pedro Castillo, le reclamó “ponerse a la altura de las necesidades nacionales” y no prolongar este escenario de inestabilidad política. “Necesitamos que gobierne, es lo que nuestro país espera de Ud. y también de nosotros” indicó.

Agregó que el premier “tiene 20 días hasta su presentación para reflexionar, conversar y convocar”, y añadió que un gesto para salir del entrampamiento sería que se retire la denuncia constitucional planteada contra ella y otros congresistas por la reunión que sostuvieron días atrás en un hotel miraflorino y que negó responda a un complot para vacar al mandatario.

Waldemar Cerrón aprovechó para señalar que también la oposición debería “quitar todas las mociones de interpelación y censuras a ministros”.

Desde la otra orilla, Aníbal Torres acusó recibo del mensaje de Alva y, en conferencia al término del Consejo de Ministros, ofreció disculpas a los congresistas por sus expresiones e hizo un llamado a trabajar en consenso. No obstante, al consultársele si atenderá el pedido de reflexión que se le hizo respecto de la composición de su gabinete evitó responder y reiteró escuetamente que darle o no el voto de confianza es una facultad del Congreso a la que se someterá el Ejecutivo. El desenlace, en todo caso, se conocerá el 8 de marzo.

SABIA QUE

La bancada de Avanza País informó que no participará en la ronda de diálogo convocada por el premier debido a sus amenazas con las que se pretende “criminalizar a la oposición”.

El congresista Guillermo Bermejo denunció ante la Comisión de Ética a la titular del Congreso basándose en la información difundida sobre su reunión con otros legisladores en Miraflores.

