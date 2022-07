Desde Cercado de Lima —donde se realiza la ceremonia de juramentación del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular— la presidenta del Congreso María del Carmen Alva rechazó y respondió a las declaraciones del mandatario Pedro Castillo, quien calificó de “zánganos” a los parlamentarios.

“Hay zánganos de día que no hacen nada hasta el día de hoy. Vamos a cumplir un año y este Ejecutivo no ha hecho nada. Está paralizado. Rechazo totalmente ese tipo de declaraciones porque el Congreso primera vez que no ha hecho receso, que trabaja mañana, tarde y noche”, dijo Alva a la prensa.

Además, María del Carmen defendió el trabajo de sus colegas al quedarse hasta tan tarde debatiendo proyectos: “yo creo que estar de madrugada trabajando —que lo han hecho todos los congresos— no es de zánganos, es al revés, es que trabajamos por el país y el triple de lo que trabaja él (Pedro Castillo) definitivamente, porque qué fácil es viajar por todo el país, hacer sesiones descentralizadas con plata del Ejecutivo y dedicarse a hablar mal del Congreso”.

“Ya sabemos que a los Ejecutivos no les gusta el Congreso, no les gusta que fiscalicen, que ejerzan control político, pero presidente estamos en una democracia y en una democracia tiene que existir un Congreso y un equilibrio de poderes. Hay límites. No porque sea el presidente puede hacer lo que le dé la gana y actuar de esa manera. La verdad qué lamentable que a un año que va a cumplir que vemos que no hay resultados y solo vemos casos de corrupción. Qué pena que se dedique solamente a atacar al Congreso”, reveló.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

El presidente de la República, Pedro Castillo , cuestionó nuevamente a la prensa y las encuestas este sábado, señalando que hasta el momento no han encontrado una sola prueba de corrupción en su contra.

Desde Ayacucho, donde lideró el lanzamiento nacional de la ejecución de nuevos proyectos productivos Haku Wiñay/Noa Jayatai 2022, el mandatario dijo no creen ni en los diarios ni en los sondeos de opinión.

“Ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales para darle al pueblo, a esos zánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas pensando a las 2 o 3 de la mañana para ver cuál va a ser el titular para atacar al Gobierno”, expresó.

