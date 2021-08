La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, saludó que el presidente Pedro Castillo decidiera cumplir con sus funciones desde Palacio de Gobierno, luego de que el 28 de julio, durante su mensaje presidencial, indicara que este recinto se convertiría en un museo.

“Creo que por el bien de la democracia y el inicio de su gobierno, él debería trasparentar sus actos. Por un respeto a su gobierno y que cumpla la ley, debe ser todo transparente. Eso permite saber con quién se reúne y con quien despacha, por el bien de su gobierno y por la tranquilidad del país, celebro que a partir de mañana despache y sea más transparente”, declaró esta noche en el programa Agenda Política.

La congresista por Acción Popular (AP) también se pronunció sobre la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y el resto de su gabinete. “Sabemos que el presidente escoge a sus ministros y entiendo que deben ser de su confianza”, comentó y recordó que el premier es muy cercano al presidente Castillo y lo calificó de “peso pesado” dentro de la bancada de Perú Libre.

Sobre el voto de confianza, la presidente del Congreso aclaró que “de parte del congreso y lo que corresponde, vamos a tener una función de diálogo de trabajar por el país en temas que son preocupantes: salud, reactivación económica, empleo, educación”, y aseguró que esperan escuchar las propuestas del gobierno para sacar al país adelante. “Creo que sería preocupante en esta coyuntura (negar la confianza) por eso escucharemos este discurso. La prioridad es dar la gobernabilidad”, resaltó.

Alva deslindó sobre un posible pedido de vacancia contra Castillo. “Creo que no es el ánimo de los congresistas actuales empezar en ese punto, creo que la gente está preocupada por atender a las necesidades de la población, ayudar al gobierno y salir adelante”, expresó.

La presidenta del Congreso también dio su posición personal sobre la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. “No puede ser que exista un Tribunal Constitucional con miembros que tienen dos o tres años que no deberían estar ahí”, cuestionó. Además, resaltó que para ella sería mejor modificar el sistema de elección.

“El Congreso anterior modificó este tema y lo ha hecho por concurso, la opción era la invitación y en aras de la transparencia modificaron la ley e hicieron el concurso. A mí me parecía mejor la invitación porque puedes invitar a una personalidad, que te acepte, y no estar en este tema de que ya las personalidades no se presentan porque no quieren ser maltratados”, comentó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Antauro Humala usa promesa de indulto de Pedro Castillo buscando conseguir libertad condicional