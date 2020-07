Ayer, al mediodía, el congresista Marcos Pichilingue, de Fuerza Popular, solicitó, mediante oficio, que se cite a la ministra María Antonieta Alva a la Comisión de Fiscalización. El representante refería publicaciones periodísticas que señalaron que la empresa Hidroenergía, de la que fueron socios el padre y el hermano de Alva, ganó una buena pro con el Ministerio de Agricultura por S/1.5 millones.

La tarde del 28 de julio, la presidenta del tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) entre febrero y setiembre de 2011, Mónica Yaya, difundió la noticia en sus redes sociales y al día siguiente algunos medios la publicaron sin tomar la versión del actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y padre de la ministra, quien, en efecto, fue socio de la empresa Hidroenergía Consultores, pero hasta diciembre de 2015, cuando fue elegido rector y renunció a su cargo en la compañía y a sus acciones en la consultora pidiendo que se le liquide y pague sus beneficios sociales por un monto de 787 mil soles.

“Por desgracia, en el Perú, renunciar a acciones como estas, de las que aún no he logrado deshacerme, es muy complejo. No basta con mi voluntad o la voluntad de mi hijo. Debo llegar a un acuerdo con quien fue mi socio. Y con él tengo ahora un juicio”, escribió como toda aclaración el rector de la UNI ayer en su cuenta de Twitter.

En conclusión, el padre de la titular del MEF no cometió delito porque tiene años pidiéndole a la empresa que ganó la licitación con el Estado que lo desvincule; incluso, se encuentra en medio de un conflicto judicial para lograrlo. Así es que el congresista Pichilingue va a tener que encontrar otra razón para citar a Alva a la comisión que comparte con el denunciado constitucionalmente Edgar Alarcón.

