Jorge Alva, padre de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se presenta esta mañana, en sesión virtual, ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por los contratos suscritos entre la empresa Hidroenergía, que fue de su propiedad, y el Estado.

En la sesión, Alva reiteró que dejó de ser accionista en el 2015, cuando fue elegido rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“En 2014, fui electo miembro de esta Asamblea Estatutaria de la UNI y en el año 2015, me eligieron como rector interino, convoqué a elecciones y fui elegido por cinco años. Dicho cargo es de dedicación exclusiva por lo que no puedo hacer labores de ingeniero”, explicó.

Alva manifestó que por dicha razón solicitó su liquidación. “Lamentablemente la liquidación completa de labores no se dio porque está pendiente de un juicio laboral. (...) No he recibido ninguna utilidad desde 2014″, subrayó Alva.

Sobre sus vínculos con el presidente Martín Vizcarra, Alva (quien fue miembro de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia) recordó que fue su “alumno en la UNI. Él es ingeniero civil de la UNI y yo he sido profesor, decano y ahora rector; vínculo amical, cercano no existe”, aseveró

En su intervención, el rector explicó que Hidroenergía se fundó en 1993 para hacer estudios de diseño de supervisión de obras civiles. Al tiempo de su creación, se retiraron varios fundadores y quedaron 4 socios: Alva (40%), Juan Armando Olazabal (40%), el hijo de Alva (40%) y el hijo de Olazábal (10%).

“Desde 1993, año de la fundación de esa empresa, hasta 2014 se han hecho diversos estudios, diría que de importancia nacional”, acotó.

En esta sesión, Alva debe informar sobre la situación de la empresa Hidroenergía, que ganó la buena pro, en noviembre pasado, por S/1 millón 557 mil para realizar un consultoría en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura.

