En el marco de una sesión virtual ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se pronunció sobre el contrato suscrito entre el consorcio Geoservice Hidroenergía y el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura por 1 millón 557 mil soles. Dicho consorcio, cabe precisar, está integrado, entre otras empresas, por Hidroenergía Consultores que tiene como accionistas al padre y hermano de la titular del MEF, Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, respectivamente.

“En mi criterio, no se debió firmar ese contrato, (...) ese contrato no ha debido ser firmado; se tienen que hacer las investigaciones y sanciones que correspondan”, subrayó la titular del MEF, quien aclaró que no se había pronunciado sobre este tema hasta la fecha debido a que hay abierta una investigación en la Fiscalía.

“No he querido que ninguna declaración mía sea considerada como injerencia, pero apenas se tomó información del asunto el viceministro de Hacienda comenzó a recopilar información de cuál había sido el accionar para tener detalles sobre el caso”, explicó.

En ese contexto, Alva precisó que en este caso hay dos niveles de responsabilidad. “La primera tiene que ver con la empresa, que estaba en un incumplimiento”, sostuvo.

Añadió que un segundo nivel de responsabilidad alcanza al Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura donde, recalcó, debió verificarse la validez de todos los documentos que acompañaban el otorgamiento de la buena pro a Hidroenergía.

Indicó que debido a esta situación se ha puesto en conocimiento de los hechos al Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al órgano de control del PSI “para que realicen las investigaciones y el procedimiento de sanción correspondientes”.

A la fecha, hay una investigación a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro por el presunto delito de colusión simple.

