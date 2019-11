La ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi , consideró que el principal problema que afronta el país es la desigualdad social y que mientras esto se mantenga, “no vamos a salir adelante”.

“Creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras que funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante […] Pensemos en la cobertura que hacen los medios a cosas que suceden en San Isidro versus las cosas que suceden en otros lugares. Pensemos en el trato de algunas agencias públicas, en algunos hospitales. Creo que el gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo”, afirmó en entrevista con El Comercio.

Alva Luperdi evitó entrar en una discusión sobre el modelo económico del Perú, pero reconoció la desigualdad como uno de los principales problemas del país.

Indicó también que el próximo año será para “dejar la casa ordenada”, ya que las líneas del gobierno del presidente Martín Vizcarra “están trazadas”.

“El próximo año va a ser un año de dejar la casa ordenada. Las grandes líneas del gobierno ya están trazadas: el plan de competitividad, el plan de infraestructura. Creo que el próximo año va a ser un año de avanzar en esas líneas, pero también un año de comenzar a ordenar la casa para tener una entrega ordenada del 2021”, precisó.

-Tía María-

La titular de Economía reiteró que el gobierno apuesta por el diálogo en la ejecución del proyecto minero Tía María, en Arequipa.

“La apuesta es el diálogo y es evidente que la operación de esa mina y la sostenibilidad de esas operaciones requieren que haya un consenso social y ambiental”, dijo.