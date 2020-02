La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, dijo que no se ha reunido con representantes de la empresa Odebrecht, puesto que para este caso existe una comisión multisectorial creada por ley. En esa línea, indicó que la constructora brasileña ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial sin informar a este grupo de trabajo.

“Cualquier asunto relacionado a una controversia derivada de un tratado internacional está en el ámbito de la competencia de una comisión multisectorial creada por ley. Odebrecht había hecho eso el 2017 cuando presentó una solicitud de trato directo”, señaló.

Como se recuerda, a través de su subsidiaria en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest S.A.R.L., la firma brasileña Odebrecht S.A. presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para exigir una indemnización en contra del Estado peruano por US$1.200 millones.

En la solicitud de arbitraje realizada el 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de febrero, la constructora plantea una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.

“Me gustaría que la ciudadanía sepa que cualquier otra ruta distinta a esta comisión es irregular. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas no tenía nada que negociar con ellos, la ley no nos da esas competencias. Odebrecht había convenido que la ruta regular era esta comisión y sabiendo esto no ingresó ningún requerimiento”, detalló la ministra de Economía.

Confía que Odebrecht perderá

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, aseguró que el Gobierno defenderá “enérgicamente” los intereses del país en la controversia con la constructora brasileña y destacó la exitosa trayectoria del Estado peruano en casos ante dicho organismo.

“Una vez que Odebrecht toma esta ruta, nosotros nos vamos a defender enérgicamente, tenemos la plena confianza en la solidez de nuestros argumentos y creemos que el Ciadi no dejará pasar por alto los hechos de corrupción en los que la empresa está envuelta”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

“Tenemos una trayectoria exitosa en este tipo de controversias que se respalda en el manejo responsable que tenemos de estos casos. Yo quiero trasladar a la ciudadanía la confianza de que vamos a defender enérgicamente todos los intereses de los peruanos”, concluyó.