La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, aseguró este miércoles que “es imposible no pensar” que en las críticas contra su designación “hay machismo”.

“Es imposible no pensar que acá hay algo de machismo. No solamente se habló que yo era la hija de alguien. Si hubiese sido un hombre, no necesariamente se hubiera puesto en tela de juicio”, sostuvo en diálogo con medios extranjeros.

Consideró, en esa línea, que fueron “comentarios tendenciosos” y destacó su trayectoria laboral vinculada al sector público tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Alva dijo creer que los cuestionamientos que recibió se producen debido a que “se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología política” y lamentó que esto ocurra.

"La igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano de este país”, remarcó.

Respecto a la proyección de la economía para el 2020, Alva indicó que esperará la confirmación de cifras de septiembre y octubre, las cuales dijo son alentadoras.

“Lo que hemos observado por ejemplo en inversión privada, que en este tercer trimestre hemos tenido el pico más alto de crecimiento del año, más o menos el 7% y en septiembre también hemos observado un crecimiento de la inversión pública”, detalló.